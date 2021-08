Finanslovsforhandlinger indeholder masser af teater.

Inden finansministeren præsenterer regeringens forslag til finanslov, går finansministeren i medierne og lægger ansigtet i alvorlige folder og siger så, at der ikke er så mange penge i år, og hvor skal pengene komme fra?

Derefter kritiserer støttepartierne regeringen for ikke at tage den tsunami af problemer, vores land står over for, alvorligt. Støttepartierne præsenterer deres egne forslag drypvis og helst i de aviser, som deres egne vælgere læser.

Så præsenterer regeringen sit finanslovsforslag på et pressemøde. Støttepartierne minder igen regeringen gennem medierne om deres egne forslag og gentager deres kritik af regeringen.

Så begynder partierne at forhandle.

På et tidspunkt spidser forhandlingerne til, og så vil politikerne ikke længere svare på spørgsmål om forhandlingerne 'Vi forhandler ikke gennem medierne,' siger både regering og støttepartier lettere fornærmede over journalisternes spørgsmål, selvom politikerne ikke har bestilt andet end at forhandle gennem medierne de sidste mange måneder.

Det hele slutter med, at regering og støttepartier går storsmilende ud ad glasdøren i Finansministeriet, og alle er de lykkelige over, hvor god en finanslov de har landet.

Sådan kommer det også til at gå i år.

Joachim B.: Røvkedeligt forslag til finanslov

Ingen gentagelse af VLAK-krise

Jovist, der er reelle uenigheder om, hvorvidt håndværkerfradraget skal afskaffes, og om der afsat penge nok til klima, men det løser sig.

Det ender med et reduceret håndværkerfradrag og dermed lidt flere penge til klima.

Hverken regering eller støttepartier har interesse i en voldsom konflikt om finansloven. Det havde VLAK-regeringen, og det vandt ingen af de stridende parter på, tværtimod.

Den egentlige test

Til efteråret skal regeringen forhandle om nyt kontanthjælpssystem, og de skal også lægge forslag frem, som skubber nogle flere danskere ud på arbejdsmarkedet, og de skal helst også lande en landbrugsaftale.

Disse tre områder er svære, og det er her, den socialdemokratiske et-parti-regering for alvor vil blive testet.

Men forhandlingerne om finansloven bliver røvkedelige.