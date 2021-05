Joachim B.: Schlüters genistreger og store fejl

Poul Schlüter efterlod et langt bedre Danmark end det, han overtog. Hans politik har konkret betydning for alle danskeres liv den dag i i dag. Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Når danskerne går på arbejde, så sparer de 10-15 procent op til deres pension. Det sikrer, at langt de fleste danskere har en økonomisk komfortabel pensionst-tilværelse. Det danske pensionssystem aflaster også de offentlige finanser.

Uden private arbejdsmarkedspensioner ville der have været langt færre penge til offentlig velfærd. Siden indførslen af folkepensionen i 1959 er indførslen af arbejdsmarkedspensioner den største ændring af det danske velfærdssystem.

Det skete under Poul Schlüter.

Skyhøj inflation

Fastkurspolitikken er også en del af Poul Schlüters politiske arv.

Før Poul Schlüter devaluerede politikerne kronen over for D-marken, når konkurrenceevnen blev for dårlig. Det stoppede under Poul Schlüter. Det skabte forudsigelighed og tillid til dansk økonomi. Og det bevirkede, at der kom styr på den skyhøje inflation og renteniveau, samt at et kæmpe underskud på betalingsbalancen blev vendt til overskud.

Fastkurspolitikken har været en krumtap i Danmarks økonomiske politik lige siden.

Kartoffelkuren, udlændingeloven og tamilsagen

Man regerer ikke Danmark i over ti år uden at lave fejl. Kartoffelkuren i slut-80'erne var en fejl.

Regeringen frygtede, at dansk politik var på vej ind i en overophedning, og svarede igen med en opstramning, som fik ledigheden til at stige kraftigt og satte danske boligejeres økonomi under voldsomt pres.

Mange vil også mene, at udlændingeloven af 1983 var en fejl. Den blev vedtaget under Schlüter af alle partier i Folketinget undtagen Fremskridtspartiet. Loven har fået skylden for at have muliggjort den massive indvandring fra Mellemøsten, som både et flertal i Folketinget og i den danske befolkning i dag anser som en fejl.

Poul Schlüter var en slapper i udlændingepolitikken. Han var ganske enkelt ikke enig med dem i blå blok eller i hans eget parti, som advarede mod at liberalisere udlændingepolitikken alt for meget.

Han tog ansvar

Tamilsagen er også en del af fortællingen om Poul Schlüter.

'Der er intet fejet ind under gulvtæppet' - Schlüters berømte ord, da han blev spurgt til sagen på Folketingets talerstol - er nok den ene sætning, han er bedst husket for. Det var ikke sandt, men det vidste Schlüter ikke. Han ville aldrig bevidst have løjet over for Folketinget.

Men tamilsagen har aldrig rigtig klæbet stærkt til Poul Schlüter personligt. Det skyldes, at han håndterede sagen med værdighed. Han tog ansvar og lod regeringen gå af. Der var altså sammenhæng mellem det, han prædikede, og det, han gjorde.

Det, der står tilbage, er, at Poul Schlüter var en ekstrem dygtig politisk leder.

Problemknuser

Schlüter var dygtig til at løse problemer internt i regeringen.

Han er kendt for at skulle have sagt til sine egne K-ministre, at hvis de kom til ham og brokkede sig over en kollega fra Venstre, så ville han automatisk holde med V-ministeren.

Schlüter efterlader sig solide aftryk på det danske samfund.

Han startede den reformkurs, som sikrede, at der kom balance mellem indtægter og udgifter på statens budgetter. En kurs, som samtlige regeringer lige siden har fulgt.

Og som har medvirket til, at Danmark har en af verdens sundeste økonomier, og danskerne derfor er et ganske velstående folk.