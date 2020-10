Joachim B.: Skal stege i sit eget fedt!

Når Sofie Carsten Nielsen byder sin folketingsgruppe velkommen til krisemøde på Christiansborg, er hendes håb, at hun kan lukke munden på sine kritikere.

Hun håber, at hendes kritikere kan indse, at intern krig kun har tabere - ingen vindere. Det har Sofie Carsten Nielsen ret i.

Men som Radikal politiker ved hun godt, at der er stor forskel på at have ret og få ret.

Hendes kritikere er Jens Rohde, Martin Lidegaard, i en vis grad også Marianne Jelved og i meget høj grad Ida Auken. Sidstnævnte deltager ikke i dagens møde, da hun på ottende måned er sygemeldt med stress.

Hun er dog ikke mere syg, end at hun torsdag via Facebook stak Sofie Carsten Nielsen en syngende lussing.

I et opslag beskyldte hun Sofie Carsten Nielsen for at lyve om, hvad hun vidste og ikke mindst, hvornår hun vidste, at den detroniserede formand, Morten Østergaard, havde en opførsel over for kvinder, som ikke er forenelig med de standarder, Radikale Venstre gerne vil have at hele samfundet skal adoptere nu.

Sofie Carsten Nielsens ansigtsfarve blev radikal pink af raseri over Ida Aukens udmelding og benægtede, at Ida Auken skulle have informeret hende om Morten Østergaards opførsel.

Det førte til, at Ida Auken lækkede en SMS til pressen fra Sofie Carsten Nielsen, hvori Sofie Carsten Nielsen anerkendte, at hun tidligere havde talt med Ida Auken om, at Morten Østergaards opførsel kunne være klam og også, at Morten Østergaard havde taget Ida Auken på røven.

Kamp om den politiske linje

Det er vigtigt at forstå, at konflikten i Radikale Venstre grundlæggende handler om partiets linje.

Lidegaard-fløjen ønsker et tættere samarbejde med Socialdemokratiet. Sofie Carsten Nielsen-fløjen ønsker en mere konfrontatorisk stil over for regeringen, og at Radikale Venstre satser mere på enkeltsager som klima-, udlændinge- og identitetspolitik.

Så når konflikten om Østergaards opførsel og håndteringen heraf er løbet helt ud af kontrol, så er det fordi, at det er en stedfortræder-konflikt for en mere fundamental konflikt om partiets linje.

Den diskussion slutter ikke i dag og derfor har Sofie Carsten Nielsens kritikere heller ingen interesse i at stoppe undermineringen af Sofie Carsten Nielsens troværdighed.

Det værste scenarie for den nye leder er næsten, at hun efter mødet i dag meddeler, at man i gruppen har haft en konstruktiv dialog og at man nu er blevet enige om at se fremad.

Så længe den fundamentale konflikt om partiets linje ikke er løst, så er det så sikkert som amen i kirken, at der venter hende nye problemer forude.

Det ville næsten være bedre, hvis både Ida Auken, Jens Rohde og måske også Martin Lidegaard meddeler, at de bliver løsgængere. Så ville den fundamentale konflikt i gruppen om partiets linje være løst.

Men det sker ikke i dag. De tre vil for nu hellere lade Sofie Carsten Nielsen stege i sit eget fedt.