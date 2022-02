Joachim B.: Skidt for Ellemann hvis Løhde også smutter

Ellen Tranes exit fra landspolitik er et kæmpe problem for Venstre. Hvis Sofie Løhde også forlader skuden, ser det skidt ud for partiet, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

De erfarne kræfter i Venstre folketingsgruppe tror ikke på, at formand Jakob Ellemann-Jensen kan få partiet tilbage i regering ved næste valg.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen efter meldingen fra tidligere V-minister Ellen Trane Nørby om, at hun også forlader Christiansborg-politik.

Dermed er ni af Venstres mest markante politikere og store stemmeslugere fortid ved næste folketingsvalg.

- Det er et kæmpe problem for Venstre, at de mister en så markant profil som Ellen Trane Nørby, der har fået så mange personlige stemmer. Men hvis Sophie Løhde (politisk ordfører) også forlader skuden, ser det skidt ud, siger Joachim B. Olsen om den manglende talentudvikling i Venstres gruppe på Christiansborg.

- Den massive sivning fra Venstres folketingsgruppe efterlader det indtryk, at en lang række af de erfarne Venstre-folk - som har været ministre - ikke rigtig tror på, at Venstre kommer tilbage i regering ved næste valg. Når man har siddet længe i Folketinget og har prøvet at være minister, så er det ikke særlig spændende at sidde i opposition, forklarer han.

Joachim B. Olsen erkender, at de erfarne politikeres exit teoretisk set kunne bane vejen for et generationsskifte.

- Men problemet er jo, at der ikke står fem-seks unge profiler til at tage over. Morten Dahlin (formand for retsudvalget) skiller sig lidt ud. Men ellers er der ikke rigtig nogen. De unge i gruppen lyder som de gamle.

- Marie Bjerre og Marlene Ambo-Rasmussen, som kom ind i 2019, er ikke rigtig slået igennem. Der er langt mellem snapsene. Der er ingen fornyelse. Venstre er blevet et administrationsparti, der taler som om, at partiet stadig er i regering. Fantasien er begrænset, fordi man kun stiller forslag, som kan godkendes i embedsværket, fortsætter han - og nævner som en modsætning, at statsminister Mette Frederiksen (S) med forslaget om Arne-pensionen skilte sig ud.

- Det var et politisk ønske. Embedsfolkene sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det kunne det godt. Venstre mangler et politisk projekt, lyder det.

Da Ellen Trane Nørby lørdag meddelte via Avisen Danmark, at hun ikke genopstiller til Folketinget - og i stedet går efter borgmesterposten i Sønderborg - understregede hun omkostningerne ved arbejdet på Christiansborg.

- Jeg har været politisk ordfører i fire år, minister i fire år, jeg har løftet mange ordførerskaber. Jeg har aftjent min værnepligt for partiet.

For Joachim B. Olsen understreger det manglen på et politisk projekt hos Venstre.

- Det er trods alt en politiker, der for få år siden ville være næstformand i Venstre. Når så mange forlader gruppen, tegner det et billede af, at årsagen er udsigten til fire år mere i opposition.

Ekstra Bladet har forgæves henvendt sig til Jakob Ellemann-Jensen for en kommentar til Ellen Trane Nørbys beslutning.