Joachim B.: - Skipper kender et godt billede

Pernille Skipper (EL) var fuldt bevidst om, at det var en mulighed for et godt billede, da hun havde sin baby med i folketingssalen, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Pernille Skipper (EL) er en dreven og erfaren folketingspolitiker, så hun kender naturligvis reglerne i Folketinget.

Derfor kan det ikke ses som andet end en mulighed for et godt billede, når hun - mod reglerne - har sin baby med i folketingssalen.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Pernille Skipper kan udmærket godt huske, at der var en tilsvarende episode med Mette Abildgaard (K) for nogle år siden.

- Hun ved også godt, hvad et godt billede er, og hun ved godt, at det er et godt billede, når hun står med sin baby i Folketingssalen. Det er hun fuldt bevidst om, siger Joachim B. Olsen.

- Ikke ked af det

Joachim B. Olsen tror da heller ikke, at Pernille Skipper er utilfreds med den medieopmærksomhed, hun har fået som følge af, hun blev smidt ud af folketingssalen.

- Jeg tror ikke, hun er ked af historien. Det er ligesom, da hun gik ned i salen og knyttede næven til sygeplejerskerne, da de var der. Det er et godt billede, siger han.

Joachim B. Olsen mener da også, at det lykkedes for hende at få det gode billede endnu engang.

- Hun fik jo sit billede. Hun havde ret. Missionen er fuldført, siger han.

Advarsel understreger det

Joachim B. Olsen mener, at den advarsel - som Enhedslisten fik dagen før, Skipper blev smidt ud - blot understreger, at Skipper er fuldt bevidst om sin handling.

- Hun kender godt reglerne. Der må kun være folketingsmedlemmer, ministre og folketingsbetjente i folketingssalen.

- Det vidste hun også godt inden advarslen. Hun ved også godt, at der er en risiko for, at hun bliver bedt om at gå, når Pia Kjærsgaard (DF) sidder i formandsstolen, siger han.

- Det er svært at tænke noget andet end, at Pernille Skipper godt ved, at det her en mulighed for at få et godt billede, siger Joachim B. Olsen.