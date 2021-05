Joachim B.: Slaget om kontanthjælpen

Ydelseskommissionen har afleveret sit bud på fremtidens kontanthjælpssystem. Det eneste, som er sikkert, er, at forslaget ikke bliver vedtaget, som det ligger. Dertil er de ideologiske skel i Folketinget for store, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Det skal kunne betale sig at arbejde - se bare på 'fattig Karina' og 'dovne Robert'. Ingen børn skal vokse op i fattigdom i Danmark. Og udlændinge skal ikke have det samme i kontanthjælp som danskere.

Argumenterne i kontanthjælpsdebatten har alle hørt.

Men uenigheden i Folketinget er ikke blevet mindre af den grund.

Højspændt debat

Kontanthjælpsdebatten indeholder nemlig alt det, som gør en politisk debat højspændt.

Den handler om ideologi, følelser, meget forskellige syn på, hvad som er ret og rimeligt, ulighed og ikke mindst det altid eksplosive emne udlændingepolitik.

Det er i dette virvar af modsatrettede synspunkter, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skal forsøge at samle 90 mandater om et nyt kontanthjælpssystem.

De mange knaster

En af de store knaster bliver, at R, EL og SF gerne ville have tilført flere midler til kontanthjælpssystemet. De ønsker altså højere ydelser.

På regeringens første finanslov fik støttepartierne indført en midlertidig børneydelse. Den gav højere ydelser til familier på kontanthjælp, inklusive udlændinge, som var på den helt lave selvforsørgelses- og hjemsendelseydelse. En ydelse, som den tidligere VLAK-regering og DF indførte som et element i 'paradigmeskiftet' på udlændingeområdet.

Den midlertidige børneydelse var et plaster på såret til regeringens støttepartier, indtil der kunne laves en aftale om afskaffe kontanthjæpsloftet. Pengene fra den midlertidige børneydelse vil støttepartierne gerne tilføre kontanthjælpssystemet.

Det ønsker hverken regeringen eller de borgerlige partier.

Slap udlændingepolitik

De borgerlige partier har brugt den midlertidige børneydelse til at angribe regeringen for at føre en slap udlændingepolitik. Det skyldes, at den midlertidige børneydelse gav nogle indvandrerfamilier 2000 kr. mere om måneden.

Det mener de borgerlige partier gør Danmark til en mere attraktiv destination for asylsøgere.

Det angrebspunkt vil regeringen utrolig gerne have afmonteret. Derfor vil regeringen stå hårdt på, at indvandrere ikke skal have flere penge end i dag. De skal helst have færre penge.

Det bliver omvendt meget svært for regeringens støttepartier at acceptere.

Hattedame-system

Ydelseskommissionen fik til opgave at komme med en model, hvor børn i kontanthjælpsfamilier fik det økonomisk bedre. Men samtidig skal det kunne betale sig at arbejde for forældrene.

Den gordiske knude har kommissionen løst ved at sænke kontanthjælpen for familier en lille smule mod til gengæld at indføre en ydelse til de samme familier målrettet udgifter til fritidsaktiviteter. Ydelsen er på 450 kr. om måneden, men kan altså kun bruges på at betale kontingentet til spejderklubben, fodboldklubben, museumsbesøg og den slags.

Det mener SF og EL er udtryk for hattedame-politik. De ser forslaget som en umyndiggørelse af forældrene, som skal gå med hatten i hånden ned på kommunen for at få betalt sønnikes fodbold-kontingent.

37 timers aktivering

Et af regeringens store slagnumre har været, at indvandrere skal 37 timer i aktivering. De skal arbejde for deres offentlige ydelse. Det har Venstre også forslået. Men regeringen har ikke længere flertal med Venstre alene.

Ydelseskommissionen har ikke beskæftiget sig med det forslag, men det vil Peter Hummelgaard (S) gøre til en del af forhandlingerne.

Det er ekstremt vigtigt for regeringen, at det bliver en realitet. Der er nemlig tale om et valgløfte.

Enhedslisten er lodret imod forslaget. SF kan måske gå med til det, men igen kræver det, at der bliver tilført flere penge til kontanthjælpssystemet, og det er de borgerlige partier imod.

Det er altså udsigt til meget svære og komplekse forhandlinger for regeringen.

