Joachim B.: Slut med skåltaler

Danmark forpligtigede sig i 2014 til at bruge to procent på Forsvaret. Krigen i Ukraine har fået Christiansborg til at tage løftet alvorligt. Men ingen ved, hvordan pengene skal findes

Det øverste på enhver politikers dagsorden er genvalg.

Derfor vil politikere også helst bruge penge på områder, som netop kan sikre dem genvalg.

Forsvaret er ikke et sådant område.

Forsvarspolitik står nemlig ikke særlig højt på vælgernes dagsorden.

Ved sidste valg var det kun sølle tre procent af vælgerne, som svarede, at forsvarspolitik havde afgørende betydning for deres kryds.

Så hvis man vil forstå, hvorfor Danmark ikke lever op til vores løfte til Nato om at bruge to procent af bnp på Forsvaret, er svaret, at der simpelthen ikke er stemmer i det.

Stemmer i klimapolitik

Beviset på det er klimapolitikken.

På det område falder politikerne nærmest over hinanden i forsøget på overbevise vælgerne om, at de skam er de mest ambitiøse.

Derfor kan et meget bredt flertal af Folketingets partier blive enige om en målsætning på 70 procent for reduktion af CO2-udledning og ikke mindst handle på den målsætning.

Politikerne handler på trods af, at der er tale om en relativt stor omstilling af vores økonomi, og selvom det i det store globale klimaregnskab ikke betyder en fløjtende fis, hvad Danmark gør.

Ny virkelighed

Men nu skal det være.

Putins angreb på Ukraine har skabt en ny politisk virkelighed på Christiansborg. Det er ikke længere nok med skåltaler. Nu er det realpolitik. Præcis som holdbarheden på de offentlige finanser, 70 procent målsætning og den stramme udlændingepolitik.

Både Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Søren Pape har gjort det helt klart, at nu skal Danmark leve op til løftet om at bruge to procent af bnp på Forsvaret, som Thorning-regeringen gav til Nato helt tilbage i 2014, efter at Rusland sidste gang angreb Ukraine, og som hverken blå eller røde regeringer siden har levet op til.

Men ingen af dem vil sige, hvor pengene skal komme fra.

Det er der en grund til.

Det er hamrende dyrt, og de har allerede lovet pengene ud til velfærd og klima. I Venstres tilfælde også et skattestop. Det sidste er ikke nok for Pape - han vil have skattelettelser.

Fem gange Arne-pension

For leve op til løftet om at bruge to procent af bnp på forsvar, skal politikerne på Christiansborg finde et beløb hvert evig eneste år svarende til prisen for at kompensere minkavlerne for nedlukningen af deres erhverv eller fem gange udgiften til Arnes pension eller det dobbelte af udgiften til dansk politi.

Næste år skal der forhandles om et nyt forsvarsforlig, og så kan hverken statsministeren eller de to borgerlige statsministerkandidater komme uden om det ubehagelige spørgsmål - hvor skal pengene komme fra - længere.

Men mon ikke forsvarspolitik også rykker højere op på vælgernes dagsorden til næste valg.

Det håber både Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og måske især Søren Pape. De vil i hvert fald gøre deres til, at det kommer til at ske.

