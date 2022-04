Joachim B.: Støjberg er hans sidste chance

Martin Henriksen, tidligere folketingsmedlem for DF og tidligere formandskandidat, har droppet at stifte sit eget parti. Og det er en klog beslutning, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- Der er kun en person, der kan starte et parti på højrefløjen med succes, og det er Inger Støjberg, siger Joachim B. Olsen.

Det skal Martin Henriksen satse på, at hun gør, hvis han vil tilbage i dansk politik. Der er nemlig ikke andre partier, der passer til den profil, Martin Henriksen har, mener Joachim B.

- Han politiske fremtid er bundet op på Støjberg.

Martin Henriksen og Inger Støjberg har tidligere haft et godt samarbejde i udlændinge- og integrationsudvalget. Foto: POLFOTO

Var langt i processen

Martin Henriksen forklarer selv, at han er blevet mæt af dansk politik for nu, men ifølge Joachim B. skyldes det droppede projekt nok nærmere, at Martin Henriksen har indset, at partiet ikke ville blive en succes.

- Man må rose ham, for hans selvindsigt,når han dropper et projekt, som han ellers var langt i. Han kan ikke løfte et parti alene. Han havde partinavn, og det hele klar. Han har helt sikkert også forsøgt at få Inger Støjberg med om bord på hans projekt, siger Joachim B. Olsen.

Ikke A-kæden

Hvis Inger Støjberg stifter et parti, så er Martin Henriksen et naturligt valg.

- Det være oplagt at få Martin med ind, selvom han ikke tilhører A-kæden af profiler. Han ligner de vælgere, som de vil appellere til, og taler imod den tendens, hvor højrepopulisterne ikke minder om deres vælgere, som man for eksempel ser det med Messerschmidt, Trump eller Le Pen, der alle sammen tilhører eliten, siger Joachim B. Olsen.