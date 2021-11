Joachim B.: - Underminerer regeringens eget forsvar

Regeringens forsvar vakler, efter det under lørdagens afhøringer i minkkommisionen kom frem, at en vigtig sætning fra materialet var blevet fjernet, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Det er opsigtsvækkende, at der i sidste øjeblik er blevet slettet en sætning om fremtiden for minkerhvervet fra et dokument, som blev fremlagt på et møde mellem regeringens topministre 3. november sidste år.

De nye oplysninger kom frem under lørdagens afhøringer i minkkommissionen, hvilket gennemhuller regeringens forsvar, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Regeringen har hele tiden forsvaret sig med, at Fødevareministeriet er ansvarlige for det materiale, der bliver præsenteret for regeringen på K-mødet 3. november, men nu har et andet ministerium redigeret i materialet. Regeringens forsvar vakler, siger han.

Værter

Statsministeriet har gentagne gange fortalt, at de bare var værter ved mødet 3. november, og det materiale der kom ind, var fra det ansvarlige ministerium - Fødevarministeriet.

Den forklaring giver Joachim B. Olsen ikke meget for, efter de nye oplysninger har set dagens lyd.

- Nu kan man se, at det slet ikke passer. De kan ikke forsvare sig med det, når de redigerer i det materiale, som de får for resortministeriet.

- Så kan de ikke fralægge sig ansvaret for, hvad det er for et beslutningsgrundlag, der er til rådighed. Det kan de ikke sige, når de redigerer i materialet, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Ekstra Bladet forsøgte onsdag at ringe til Barbara Bertelsen. Vi fik ikke fat i hende, men hverken hun eller læserne skal snydes for at høre Ekstra Bladets spørgsmål. Barbara Berthelsen har været meget i søgelyset i minkkommissionen, og ifølge Joachim B. er det også hende, der spøger i kulissen i den her sag.

Brutale Barbara

Regeringens mink-forsvar smuldrer. Statsministeriet forsvar har bygget på, at resortministeriet (Fødevarministeriet red.) har frembragt det materiale, der skulle bruges til at træffe beslutningen om, hvorvidt landets mink skulle aflives.

Imidlertid viser det sig, at en vigtig sætning er blevet fjernet fra materialet, hvilket undrede afdelingschef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium Tejs Binderup.

Og igen er det Barbara Bertelsen, der spøger i kulissen, mener Joachim B. Olsen.

- Det er en meget, meget skidt udvikling for statsministeriet. Det er ikke rygende pistol mod Mette Frederiksen, men det er igen noget, der sigter mod Barbara Bertelsen og hendes indblanding i den her sag.

- Det er Barbara Bertelsens ansvar, hvilket materiale der er til rådighed, siger han.