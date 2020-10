Joachim B.: Venstre mangler en coronapolitik

Det går ned ad bakke for Venstre, der mangler en coronapolitik - og det kan ses på meningsmålingerne for såvel partiet som formanden

Venstre har fra starten af coronaepidemien haft utroligt svært ved at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på. Skulle de være kritiske over for regeringen, eller skulle de holde lav profil?

Det er forståeligt. Corona er ikke business as usual.

Ikke desto mindre er det et problem for Venstre.

Nogle målinger viser, at Jakob Ellemann ikke engang er de blå vælgeres fortrukne statsministerkandidat. En måling på 20 procent er i disse tider en god måling for Venstre.

Reelt er Venstre i krise.

Der er ikke én årsag til, at det går skidt for Venstre. Der er flere. Men corona er en af dem.

Mette Frederiksen har i danskernes øjne håndteret coronakrisen godt. Målinger viser, at op imod 90 procent af danskerne er af den opfattelse.

Den opfattelse har Venstre på intet tidspunkt effektivt kunnet udfordre.

Venstre har talt proces

Venstre har kritiseret regeringen for at være for magtfuldkomne, men de har selv været med til at give regeringen mere magt via epidemiloven. De har kritiseret regeringen for ikke at orientere dem godt nok, for manglende inddragelse, for at være for sent ude med nye planer … Proces, proces, proces.

Men danskerne interesserer sig ikke særlig meget for proces på Christiansborg.

Danskerne interesserer sig til gengæld rigtig meget for den helt konkrete coronastrategi. Skal skolerne holde åbent? Hvornår skal restauranterne lukke? Hvor mange må man forsamles? Hvor og hvornår skal man bære mundbind?

Hvad mener Venstre om det konkrete?

Det eneste, vi ved, er, at Venstre vil have alle indefrosne feriepenge udbetalt, og at der skal flere tilskuere til Superligakampe.

Problemet for Venstre er altså, at ingen danskere ved, hvordan corona-epidemien var blevet håndteret, hvis Venstre havde haft magten.

Svagt forsøg på kritik

Nu har Venstre så indført et forklar-eller-forkast-princip.

Jakob Ellemann forklarede princippet således: 'Det skal kunne forklares. Hvis det ikke kan det, så skal det ikke være der. For det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.'

Det lyder måske godt, men det rammer ved siden af skiven.

Venstre kan nemlig ikke selv sige noget meningsfyldt om, hvad der præcist skal forklares, og hvad der skal forkastes.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen har svært ved at sige, hvilke regler, der skal smides ud.

Det er ikke, fordi der ikke er masser af coronaregler, som virker ulogiske. Det er der.

Men regeringen vil altid kunne forklare det med, at det handler om at forhindre smittespredning. Slut.

Til syvende og sidst er håndteringen af coronaepidemien politik. Det handler om afvejning mellem at forhindre smittespredning og holde hånden under økonomien.

Mette Frederiksen har ikke været bange for at træffe politiske beslutninger og stå på mål for dem.

Men danskerne mangler svaret på, hvordan Venstre helt konkret vil løse coronakrisen.