Job-fest i Løkkes firma

Plus 400 procent. Antallet af ansatte i eks-statsministerens firma mangedoblet på få måneder

Lars Løkke (V) har tilsyneladende succes som selvstændig virksomhedsleder.

Enkeltmandsvirksomheden ’Lars Løkke Rasmussen’ har øget antallet af ansatte med 400 procent siden april, hvor der kun var en ansat.

Ifølge de seneste tal fra Det Centrale Virksomhedsregister var antallet af ansatte steget til fem i august.

Præcis samme antal som der er medlemmer af Løkke-familien med far, mor og tre børn.

De fem ansatte svarer til fire årsværk, fremgår det af CVR-registret.

Med udviklingen trodser den tidligere statsminister en af coronakrisens kedelige samfunds-effekter. Nemlig øget ledighed.

Advokat-firma bidrager

Enkeltmandsvirksomheden ’Lars Løkke Rasmussen’ beskæftiger sig formelt med ’virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse’.

Det er tidligere kommet frem, at Løkkes indtægter fra deltidsjobbet som ’senior special advisor’ hos det store advokatfirma Gorrissen Federspiel kører gennem firmaet.

Det er uvist om også indtægterne fra bogsalg, foredrag og tv-programmer booster firmaets omsætning og aktivitet – og dermed behovet for ansatte.

Enkeltmandsfirmaet blev stiftet i september 2019. Altså kort efter Lars Løkke stoppede som formand for Venstre.

Som tidligere statsminister modtager Lars Løkke såkaldt eftervederlag svarende til fuld statsministerløn (knap 1,6 mio. kr.) indtil sommeren 2021.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Lars Løkke svarer udenom på, om han bliver modregnet i eftervederlag efter han har fået job hos Gorrissen Federspiel. Video: Brian Weichardt

Lovlig firma-finte

Normalt skal indtægter modregnes i eftervederlaget.

Men det er tidligere afdækket af Ekstra Bladet, hvordan politikere kan undgå denne modregning ved at benytte en såkaldt ’firma-finte’, hvor man lader indtægterne stå som overskud i en virksomhed indtil eftervederlags-perioden er udløbet.

Dermed kan politikere altså lovligt omgå intentionen bag eftervederlagsordningen.

Løkke er indehaver af yderligere et par virksomheder. Nemlig to anpartsselskaber, som han også oprettede i september 2019 sammen med ægtefællen Sólrun. De to selskaber hedder Sollar Aps og Sollar Holding Aps.

Der skal ikke offentliggøres regnskab for enkeltmandsvirksomheder – og der foreligger endnu ikke regnskaber og nøgletal for de to Aps’er.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar eller et interview med den tidligere statsminister før hans færd over Atlanten som skatteyderbetalt realitystjerne.