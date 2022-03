Jobcenter jagtede dødssyg mand

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

I en seng på Rigshospitalets intensivafdeling kæmper 31-årige Nick en brag kamp for sit liv.

I fem år har han skulle slås med en aggressiv leukæmi, som flere gange har været ved at tage livet af ham. Han har fået stamcelletransplantationer, kemo og strålebehandlinger. Så sent som i marts i år har han ligget i koma, og i februar skrev lægerne ned, at han 'balancerer på en knivsæg mellem liv og død'.

De lange kræftforløb har fjernet hans immunforsvar, og derfor kæmper han nu med en infektion .Men sygdomsforløbet har ikke været hans eneste modstander.

'Klar til erhvervspraktik'?

Da den unge mand af gode grunde ikke har kunne passe et job, er han blevet en del af et jobcenter-mareridt.

I 2017 da Nick bliver syg første gang, har han fast arbejde, hvor han afleverer og monterer hårde hvidevare. Fordi han ikke er fyldt 30 år endnu, modtager han derfor den såkaldte 'uddannelseshjælp' på omkring 6.000 kroner før skat under sin sygdom. Det er svarende til en udeboende SU.

Igen og igen afviser jobcentret, at give ham en midlertidig pension.

Ringer til koma-patient

Så sent som den 7. marts ringer jobcentret til Nick. Men han kan ikke selv tage telefonen. Han ligger nemlig i koma. Det fortæller Nicks mor, Bettina Manniche til jobcentret, da hun besvarer opkaldet for ham.

Beskeden fra jobcentret er klar. Endnu et afslag. Nick er ikke syg nok til at modtage pension og må derfor forblive på den kontanthjælp, han i mellemtiden er blevet gammel nok til at få, fortæller de.

Da Ekstra Bladet spørger Bettina Manniche, hvorfor det er vigtigt for hendes søn, at få en højere indkomst er svaret klart.

- Han skal jo forhåbentlig have et sted at bo. Medmindre han dør på Rigshospitalet. Men så kan de jo holde deres pension, fortæller hun.

Hjemløs

Nick har i perioder udenfor indlæggelser har boet hos venner og familie, fordi han ikke havde råd til lejlighed på hans uddannelseshjælp. Men ifølge moren, vil han ikke beholde pensionen, hvis han igen en dag kan arbejde.

- Han kommer til at droppe pensionen, hvis han bliver rask. Han vil hellere arbejde, siger hun og fortæller, at Nick tog på arbejde blot to dage efter, at han havde fået sin sidste kemobehandling efter første sygdomsforløb.

Tidligere i marts delte Ekstra Bladets nationen! Bettina Manniches opråb. Et par dage senere fik Bettina Manniche et opkald fra jobcenterchefen, som gjorde Bettina opmærksom på, at de skam ville revurdere deres afslag igen efter et par måneder. Måneder Nick måske slet ikke har.

Hjernesvigt

Efterfølgende har der, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, været politisk fokus på sagen i Faxe Kommune. Det betød, at Nick den 15. marts endelig fik tildelt en pension, som han ikke aner, at han har fået.

For godt nok lykkedes det lørdag at vække Nick, men han har siden lidt af det midlertidige hjernesvigt og intensiv delirium. Efter opvågningen troede Nick eksempelvis, at han var indlagt i Sverige, selvom han intet forhold har til nabolandet. Og al samtale foregik på flydende engelsk.Også når Bettina Manniche forsøger at tale dansk med sin søn.

31-årige Nick har været vågen siden lørdag, men hans hjerne svigter, hvilket mange intensivpatienter oplever. Nick taler f.eks. kun engelsk med sin mor. Foto: Privat

Aktivering ville forværre

Er det ikke fair nok, at jobcentret stiller krav til folk?

- Jo, men ikke når man er så syg. Det vil forværre hans situation at komme i aktivering, fortæller hun med henvisning til et brev som Nicks læge skrev til Jobcentret 14. februar, hvori der står, at aktivering 'med sikkerhed forværre hans chancer for helbredelse'.

Nu har Nick jo fået sin pension siden nationen! delte dit brev. Hvorfor stiller du dig alligevel frem med jeres historie nu?

- Fordi det gør ondt at tænke på, at andre skulle opleve det samme. Jeg håber, der er nogle der lytter, for alt i mig skriger på, at det her er forkert.

I dag fredag foretager lægerne en knoglemarvsbiopsi på Nick for at tjekke om hans kræft er i udbrud igen. Er den det, er der ikke mere at gøre.