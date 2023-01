Joe Biden takker Danmark

Præsident Joe Biden takker på et pressemøde onsdag Danmark for at sende haubitsere til Ukraine.

- Jeg vil takke alle medlemmer af koalitionen... Danmark og Estland sender haubitsere, siger han.

Det er på det samme pressemøde, hvor han annoncerede, at USA vil sende 31 M1 Abrams-kampvogne til Ukraine.

Den danske regering valgte i sidste uge at donere alle Forsvarets 19 franskproducerede Caesar-haubitser til Ukraine.

Et bredt flertal i Folketinget bakker op om donationen.

Caesar-haubitser er kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil, og som kan ramme mål på op til 40 kilometers afstand.

Artilleriet kan affyre seks skud på under et minut.

Med Danmarks donation af Caesar-artillerisystemet til Ukraine har Forsvaret dog mistet en vigtig brik i opbygningen af 1. brigade, som Danmark har lovet Nato.

Men der kan snart være en erstatning på vej til det danske forsvar.

- Vi er meget, meget tæt på at kunne planlægge erstatningskøb for det her. Og det håber jeg, at vi kan melde ud snart, sagde Jakob Ellemann-Jensen under et møde på Ramstein-basen i Tyskland fredag.

Oprindelig skulle Danmark have modtaget 15 Caesar-haubitser i 2020 og de sidste fire i 2023. Men våbensystemerne er blevet forsinket undervejs.

USA har tidligere været tøvende med at sende kampvogne til Ukraine. Især på grund af tvivl om, hvorvidt M1 Abrams-kampvognene er for ressourcekrævende i drift.

Den tyske forbundskansler Olaf Scholz sagde onsdag, at Tyskland vil sende 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Joe Biden har tidligere på dagen holdt telefonsamtaler med stats- og regeringschefer fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien.

Kampvogne ses som en afgørende brik for, at Ukraine kan afvise de russiske styrker.