Joe Biden: Vi fokuserer nu på senatsvalget i Georgia

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har det godt i kølvandet på det amerikanske midtvejsvalg tirsdag.

Det fortæller han tidligt søndag morgen dansk tid, kort tid efter at demokraten Catherine Cortez Masto er blevet udråbt som vinder af senatsvalget i Nevada foran sin republikanske rival, Adam Laxalt.

Biden taler til journalister i Cambodja, hvor han er i forbindelse med det sydøstasiatiske topmøde i organisationen Asean.

- Jeg har det godt, og jeg ser frem til de næste par år, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mastos sejr betyder, at Demokraterne bevarer et snævert flertal i Senatet de næste to år.

Til journalisterne i Cambodja fortæller Joe Biden også, at han nu fokuserer på senatsvalget i Georgia, hvor der fortsat mangler en afgørelse.

- Vi fokuserer nu på Georgia. Vi har det godt med, hvor vi står. Jeg er optimistisk, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er ikke overrasket over valgdeltagelsen. Jeg er utrolig godt tilfreds. Og jeg tror, at det er en afspejling af kvaliteten af vores kandidater, tilføjer han.

Hvis den demokratiske senator Raphael Warnock vinder over republikaneren Herschel Walker i den anden og afgørende valgrunde i Georgia 6. december, vil det give Demokraterne et flertal på 51 pladser mod Republikanernes 49.

Vinder Demokraterne i Georgia, har de altså flertal uden vicepræsident Kamala Harris' stemme.

Ved stemmeligheden 50/50 i Senatet får vicepræsidenten den afgørende stemme.

Fra den amerikanske præsident lyder det også, at han mener, at Det Republikanske Parti nu er nødt til at beslutte sig for, 'hvem de er', skriver Reuters.

Forud for midtvalget havde iagttagere - og også flere målinger - forudset en stor valgsejr til Republikanerne. Men sejren udeblev altså.

Biden skal mandag mødes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i forbindelse med et G20-topmøde på den indonesiske ø Bali.

Det bliver det første møde ansigt til ansigt mellem de to nuværende præsidenter for verdens to største økonomier.

I Cambodja søndag siger Biden ifølge AFP, at Demokraternes uventede succes ved midtvejsvalget betyder, at han befinder sig i en stærkere position, når han mødes til drøftelser med Xi.