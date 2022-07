Johnson fyrer boligminister midt i regeringsnedsmeltning

Midt i en regulær nedsmeltning for den britiske regering har den yderst pressede premierminister, Boris Johnson, onsdag aften valgt at fyre sin boligminister.

Det skriver BBC's politiske redaktør Chris Mason på sin Twitter-profil efter at have fået oplysningen bekræftet fra en unavngiven kilde i Downing Street 10 - den britiske embedsbolig.

Det er Michael Gove - som desuden er tidligere justitsminister - som står for skud, og han får hårde ord med på vejen fra kilden i Downing Street 10.

- Man kan ikke have en slange, som ikke står med dig i de store diskussioner for derefter lystigt at fortælle pressen, at han har opfordret chefen til at træde af. Sådan kan man ikke operere, siger kilden ifølge Mason.

Onsdag eftermiddag kunne den britiske avis Daily Mail erfare, at Gove havde bedt Johnson om at træde af som premierminister.

Det ønske er han langtfra alene om.

Både finansminister Rishi Sunak og sundhedsminister Sajid Javid har trukket sig fra Johnsons regering. En endnu længere række af viceministre og konservative parlamentsmedlemmer har også vinket farvel.

Især Boris Johnsons seneste par år som premierminister har været plaget af skandaler.

Den seneste i rækken drejer sig om et tidligere parlamentsmedlem Chris Pincher. Han blev tvunget til at gå af efter afsløringer om seksuelle krænkelser.

Tirsdag måtte Boris Johnson undskylde for, at han i februar havde udpeget Pincher til en stilling, hvor han skulle håndhæve partidisciplinen.

Det skete, selv om Johnson var blevet orienteret om, at Pincher var anklaget for seksuelle krænkelser.

Desuden har Johnson været hovedpersonen i den såkaldte partygate-skandale. Det drejede sig om coronanedlukningen, hvor der blev holdt noget nær abefester i embedsboligen. Folk både kastede op og kom op og slås, mens resten af landet ved regeringens dekret var i nedlukning.