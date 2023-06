Jon skal genvinde tilliden: Ingen aner hvad han laver

Pist væk: Jon Stephensen gik på orlov 25. april for at få tid til at 'genvinde tilliden' til partiet og vælgerne. Men ingen har hørt fra ham eller ved, hvad han laver, fortæller en række kilder til Ekstra Bladet

Igen og igen lød det fra toppolitikerne i Moderaterne, at Jon Stephensens selvbetalte orlov skulle bruges på at 'genvinde tilliden' til partiet og vælgerne efter den ene møgsag efter den anden havde set dagens lys.

Jon Stephensen selv var da også ude og plædere for, at det var en del af hans comeback-strategi.

Ikke desto mindre er der dog nu gået halvanden måned, siden Jon Stephensen gik på orlov, uden at en sjæl i partiet har hørt noget fra ham.

Det erfarer Ekstra Bladet efter at have talt med en række centrale kilder i henholdsvis partiets folketingsgruppe og hovedbestyrelse, som alle fortæller, at de ikke har hørt noget som helst fra Stephensen i den halvanden måned, han har været væk.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Jeg har ikke hverken hørt eller set noget til ham, fortæller en af kilderne i partiets folketingsgruppe blandt andet.

Jon Stephensen har heller ikke forsøgt at starte en dialog op med Unge Moderater, erfarer Ekstra Bladet. Det er på trods af, at det var dem, som var ude med den hårdeste kritik af Stephensen, da han gik på orlov 25. april.

Kommunikation eller tid

Samtlige kilder fortæller desuden samstemmende, at der endnu ikke har været indkaldt til nogle møder med Stephensen som et led i at 'genvinde tilliden'.

Derudover går det igen flere gange, at ingen aner, hvad Jon bruger sin tid på. Og det vækker en undren blandt flere.

Blandt andet fortæller en af kilderne i folketingsgruppen til Ekstra Bladet, at personen undrer sig over Stephensens tavshed, da 'man ellers skulle tro, at kommunikation var en god måde at få opbygget tilliden igen'.

Samtidig er der dog også en af kilderne, som påpeger, at tilliden måske kan opbygges ved 'at lade tiden gå'.

Ikke klar

Men hvad siger Jon Stephensen selv til det hele? Efter flere forgæves forsøg på at få en kommentar ham via telefon og mail fandt Ekstra Bladet ham siddende i sin forhave til huset i de københavnske kartoffelrækker - en af hans mange adresser.

Han ønskede ikke at give et egentligt interview, men han gav dog en kort kommentar til, at han endnu ikke har mødtes med folk i partiet:

- Det kommer alt sammen, lige nu er det bare vigtigt at få lidt ro på det hele.

Jon Stephensen blev jaget af pressen i flere måneder, inden han gik på orlov. Det skyldtes, at han havde en lang række møgsager mod sig. Foto: Anders Brohus

- Hvornår begynder du så?

- Lige nu er jeg i gang med alt muligt for at få orden på mig selv.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Moderaternes ledelse til, hvad Jon Stephensen går og laver, og hvorvidt ledelsen har nogen konkrete planer for, hvordan Jon Stephensen skal forsøge at genvinde tilliden til partiet og vælgerne.

Henrik Frandsen, gruppeformand i Moderaterne, har ikke nogen kommentarer til Jons tavshed, 'fordi han er på orlov'. Foto: Jonathan Damslund

Men det har de ingen kommentarer til.

- Jon Stephensen er på orlov, og derfor har vi ingen kommentarer, oplyser partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få Moderaternes pressechef, Ulla Østergaard, til at sende spørgsmålene videre til Jon Stephensen for at gøre processen nemmere.

Her lød det dog, at 'det var lige så nemt, at vi selv gjorde det,' da hun kun lå inde med Jon Stephensens folketings-mail, som er offentligt tilgængelig.

Troede selv på comeback

Jon Stephensen meldte hurtigt ud, at han selv troede på et comeback til Folketinget. Foto: Ernst van Norde

Jon Stephensen havde ikke engang nået at gå på orlov, før han 25. april meldte ud, at han satsede på at komme tilbage i Folketinget til oktober.

'Mine politiske ambitioner er intakte,' skrev Jon Stephensen i en mail til Ritzau.

'Jeg ønsker at bidrage med mit mandat til en meningsfyldt politik inden for både kultur og udenrigspolitik. Det er ikke muligt, som tingene er i dag. Det er min fejl, og der er ingen undskyldning for det. Jeg hører, hvad I siger, og jeg tager konsekvenserne af det,' skriver Jon Stephensen.

Jon Stephensen lagde også dengang selv vægt på, at det var nødvendigt for ham at gå genskabt tilliden til partiet og vælgerne:

'Jeg vil derfor bruge den kommende tid og måneder på at kigge indad, selvransage for at blive den version af mig selv, der skal til for at komme helet og styrket tilbage og genskabe tilliden til vælgerne, til mit parti Moderaterne og mine partifæller.'

Alle Jons møgsager

Jon Stephensens tid i Folketinget har været tumultarisk, efter at flere skeletter er væltet ud af skabet hos den nu forhenværende kulturordfører.

Blandt andet er det kommet frem, at Jon Stephensen gennem sit tidligere hverv som teaterchef for Aveny-T fik teatret til at betale 20.000 kroner for en lejebolig, han selv boede i, mens hans egen bolig blev renoveret.

Derudover er Jon Stephensen også blevet beskyldt for dokumentfalsk, efter at han i 2017 angiveligt skulle have skrevet under på et dokument for Aveny-T's bestyrelsesmedlem Jakob Høyer.

Børsen kunne siden bringe en lydfil, hvori man kan høre en skrive på et stykke papir, hvorefter Jon Stephensen siger 'det ser da meget godt ud, ikke?'.

Jon Stephensen har stukket hovedet i sandet. Ingen i hverken partiet eller ungdomspartiet har hørt fra ham, siden han gik på orlov i slut-april. Foto: Ernst van Norde

Efterfølgende kunne TV 2 fortælle, at 30 af Jon Stephensens tidligere kolleger anklagede ham for 'at terrorisere teaterbranchen'.

Allerede sidste år kom det desuden frem i Zetland, at Jon Stephensen havde tilbudt en række skuespillere og dansere 5000 kroner for at komme på arbejde, selvom de var syge.

Aveny-T mener også, at han er ansvarlig for, at to malerier til en værdi på over 500.000 kroner blev ødelagt på teatret.

Og i april kom det så yderligere frem, at Jon Stephensen har sendt upassende beskeder til et 19-årigt medlem af Moderaterne.