Jon Stephensen og teater-formand i mystisk forlig

En sær tavshed har sænket sig over konflikten mellem det tidligere medlem af Moderaterne Jon Stephensen og hans tidligere arbejdsgiver teatret Aveny-T.

I foråret føg det med krav og beskyldninger om svig og injurier. Men nu er der helt, helt stille.

På trods af, at Jon Stephensen med bulder og brag i foråret annoncerede et injuriesøgsmål mod teatrets formand, Henning Dyremose, har han nu lagt det ned i et forlig, der fordrer total tavshed.

Samtidigt er et tidligere varslet krav fra teatret mod Jon Stephensen for misbrug af teatrets midler fortsat ingen steder at finde. Og teatret vil intet sige om, hvor det er blevet af.

Konflikten, søgsmålene og de varslede krav er som vasket væk mellem Jon Stephensen og Aveny-T. Foto: Janus Engel

Annonce:

Grov påstand

Jon Stephensen blev i maj 2022 fyret som direktør for teatret Aveny-T. Ifølge teatret på grund af misbrug af teatrets midler til blandt andet private lejeudgifter og for at have taget honorar til sig selv ud over sin direktørløn for en opsætning af forestillingen 'Skam'.

Formanden for teatrets bestyrelse, Henning Dyremose, sagde desuden til Børsen, at bestyrelsen mente, at Jon Stephensen havde forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.

Lydfil afsløret: Bombe i sagen om Jon Stephensen

Aveny-T's bestyrelsesformand, Henning Dyremose, blev mødt med et injuriesøgsmål fra Jon Stephensen i foråret. Foto: Gregers Tycho

Den udtalelse udløste prompte et injuriesøgsmål fra Jon Stephensen sidst i februar:

'Henning Dyremoses påstand giver anledning til, at Jon Stephensen i morgen anlægger en injuriesag mod Henning Dyremose med påstand om straf, mortifikation og tortgodtgørelse,' skrev Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, til Ritzau.

Bang! og sagen er væk

Sagen blev da også anlagt og skulle være kørt ved Retten i Lyngby i efteråret 2024. Men 18. august valgte Jon Stephensen - dagen efter at han havde meldt sig ud af Moderaterne og blev løsgænger - at droppe injuriesøgsmålet.

Annonce:

Jon Stephensen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser. Men til DR har han sagt, at der er tale om et 'forlig', hvis indhold er hemmeligt:

- Vi har lavet et forlig, hvor vi har tavshedspligt begge parter, og så er den ikke længere, sagde han.

Heller ikke Henning Dyremose har nogen kommentarer til indholdet af forliget.

Teatrets krav

Helt stille er der også fra teatret om det krav, bestyrelsen ellers i starten af april satte tommetykke streger under var på vej mod Jon Stephensen.

'Vi kan oplyse, at teateret efter endt revisionsproces og intern undersøgelse kommer til at rejse krav mod Jon Stephensen om tilbagebetaling af alt, hvad vi mener, der uberettiget er udbetalt til Jon Stephensen,' skrev teatret her.

Aveny-T varslede i april, at man ville rejse krav mod Stephensen for brug af teatrets midler til privat leje samt 'honorar til Jon Stephensen i forbindelse med en teateropsætning af 'Skam', hvor Jon Stephensen tilsyneladende ikke har erhvervet sig godkendelse fra bestyrelsen til at fakturere rettigheder ved siden af sit direktørhonorar.' Foto: Mogens Flindt

Efterfølgende har teatret i svar til Ekstra Bladet skrevet, at man fortsat afventede blandt andet forløbet af injuriesagen, inden der ville blive meldt mere ud.

Uden dog at forklare, hvad et privat søgsmål mellem bestyrelsesformanden og Jon Stephensen havde med et krav fra teatret mod dens tidligere direktør at gøre.

Annonce:

Tavs som graven

Efter det droppede injuriesøgsmål er der dog absolut ingen svar at hente fra teatret om kravet mod Jon Stephensen.

Bestyrelsens kommunikationsansvarlige henviser til Henning Dyremose, der henviser til den kommunikationsansvarlige, der henviser til Henning Dyremose, der svarer:

- Ingen kommentarer.

Jon Stephensen var direktør på Aveny-T fra 2011 til 2022, hvorfra han først blev fyret og siden bortvist af bestyrelsen. Foto: Gregers Tycho

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt Henning Dyremose igen, hvad status er på teatrets krav, hvad forliget med Jon Stephensen går ud på, og om der er en sammenhæng mellem det ikke-fremsatte krav og det droppede injuriesøgsmål.

- Jon Stephensen har efter nærmere eftertanke besluttet sig for at hæve sagen, der herefter er bortfaldet. Jeg har ikke yderligere kommentarer, svarer Henning Dyremose.

Jon Stephensen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er bestyrelsen i teatret Aveny-T, der i april varslede et krav om tilbagebetaling fra den tidligere direktør Jon Stephensen. Foto: Jens Dresling

I teatrets interesse

Bestyrelsen i Aveny-T kan ikke frit vælge, om den vil rejse et krav eller ej mod den tidligere direktør Jon Stephensen. For bestyrelsen er bundet af erhvervsfondsloven, da teatret juridisk er en erhvervsdrivende fond.

Annonce:

Og den lov beskriver i paragraf efter paragraf, at bestyrelsen altid skal handle i fondens interesse, samt hvordan både bestyrelse og ledelse, der 'forsætligt eller uagtsomt' har tilføjet fonden 'skade', er 'pligtige til at erstatte den'.

Det forklarer to eksperter til Ekstra Bladet. De understreger begge, at de ikke udtaler sig om den konkrete sag, men om erhvervsfondsloven generelt.

- Den juridiske pligt til alene at varetage fondens interesse er helt grundlæggende, fortæller fondsforsker Mark Ørberg fra CBS, der har skrevet en ph.d. om fonde.

Udgangspunktet

Da det vil være i fondens interesse at få pengene tilbage, hvis de er brugt uden for fondens formål og ikke i fondens interesse, vil bestyrelsen ifølge professor ved Aalborg Universitet og advokat ved TVC Advokatfirma, Anders Ørgaard, umiddelbart være forpligtiget til at forsøge at kradse pengene hjem.

- Udgangspunktet må være, at en sådan sag skal forfølges. Hvis sagen er tvivlsom rent juridisk, eller direktøren ikke kan betale, kan der godt være en begrundelse for ikke at anlægge sagen.

Annonce:

- Men som hovedregel vil jeg mene, at bestyrelsen skal sørge for, at sagen anlægges, skriver han til Ekstra Bladet.

Teatret har tidligere meldt ud, at det var af den overbevisning, at Jon Stephensen uretmæssigt havde brugt teatrets penge for at betale for private udgifter. Foto: Mogens Flindt

Vide rammer

Mark Ørberg understreger dog, at fondens interesse både kan ligge i at rejse et krav, men også i ikke at rejse et krav. Og at den vurdering i høj grad ligger hos bestyrelsen:

- Det forretningsmæssige skøn er ret stort i en fond. Så længe der ikke er involveret uvedkommende hensyn, og man har indhentet de relevante oplysninger og i øvrigt varetager fondens interesse.

Når bestyrelsen skal vurdere, om man skal forfølge en sag, kan flere ting altså spille ind. Det kan eksempelvis være meget dyrt i forhold til det beløb, man gerne til have tilbage.

- Hvis fondens bestyrelse tænker, at ulemperne ved en retssag er større end fordele og vil undlade at forfølge et krav, så må det være inden for rammerne af, hvad en bestyrelse lovligt kan beslutte, siger Mark Ørberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------