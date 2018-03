Jord- og betonlærling vraget: S støvsuget for arbejdere

Der er langt mellem arbejderne i folketingsgruppen hos Danmarks selvudnævnte arbejderparti: Socialdemokratiet. Og det bliver der i hvert fald ikke rettet op på i valgkredsen Aalborg Øst ved næste valg.

Her blev den 26-årig jord- og betonarbejder-lærling Morten Ryom tidligere på ugen vraget som folketingskandidat til fordel for den universitetsuddannede partiformand Mette Frederiksen.

Beslutningen er rigtig dårligt nyt for partiets arbejder-image.

I dag har kun seks ud af partiets 46 folketingsmedlemmer haft arbejdshandskerne på og knoklet på en byggeplads, butik eller lignende som faglært eller ufaglært, mens eksempelvis hele 26 medlemmer har gået på universitet.

Og det er stort problem, erkender Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, der selv har en fortid som havnearbejder:

– Det gælder både for mit eget og stort set alle andre partier. I Folketinget er der omkring 60 procent akademikere, mens kun otte til ti procent er det ude i befolkningen. Samtidigt er der 12 procent faglærte og ufaglærte herinde, men over 60 procent ude i befolkningen.

– Så det er jo fuldstændig skævt, og jeg tror også, det er derfor, at mange mennesker ikke kan følge vores politik, fordi de ikke altid forstår, hvad vi siger og ikke kommer fra samme sted. Det går ud over tilliden, og jeg er ikke i tvivl om, at politiske beslutninger, som at universiteterne skulle have flere penge end erhvervsskolerne og forringelsen af efterlønnen, hang sammen med sammensætningen af Folketinget, siger Leif Lahn Jensen.

S-beskæftigelsesordføreren har tidligere taget initiativ til organisationen Arbejdernetværk, der skal få flere arbejdere ind i politik.

– Det er en rigtig vigtig dagsorden og et initiativ, der bakkes op af partiet og et projekt, som Mette Frederiksen også har støttet op om og synes er en god ide, siger han.

Men når I nu vil have flere arbejdere ind, er det så ikke problematisk, at en person som Morten Ryom må vige pladsen for endnu en akademiker?

–Jeg kan sådan set godt forstå, at når der kommer en som Mette Frederiksen og vil have en kreds, at man så selvfølgelig tager hende. Jeg kender også Morten og er ikke i tvivl om, han har en fremtid i partiet og nok skal komme med. Men jeg ser ikke den beslutning som et problem. Det er noget overordnet i partiet, som der selvfølgelig skal være plads til. Det har ikke noget at gøre med Morten.

– Og jeg vil til enhver tid i Arbejdernetværket fremme sådan nogle typer som Morten, der har en erhvervsbaggrund og sørge for, at de kommer med ind i politik, siger Leif Lahn Jensen.

En sjælden race Ud af de 46 medlemmer i socialdemokratiets folketingsgruppe har 28 gået på universitetet. 10 har en mellemlang uddannelse som lærer, sygeplejerske, journalist, studerende el. socialpædagog. En har kun gymnasial uddannelse, men har kun været i fagbevægelsen, mens en har taget merkonomkurser og arbejdet som marketingansvarlig. De seks resterende er faglærte eller ufaglærte arbejdere: - Lennart Damsbo-Andersen, tømrer. - Leif Lahn Jensen, havnearbejder. - Jan Johansen, specialarbejder. - Henrik Dam Kristensen, landpostbud. - Bjarne Laustsen, maskinarbejder. - Mattias Tesfaye, murer.

Morten er pist væk

Sådan så Socialdemokratiets hjemmeside ud i sidste uge, hvor Morten Ryom var Folketingskandidat. Nu er han blevet slettet, som det ses på billedet herunder:

Politik kan være barsk. I sidste uge figurerede Morten Ryom som folketingskandidat i Aalborg Øst på socialdemokratiets hjemmeside

Nu er han blevet slettet og erstattet af Mette Frederiksen. Morten Ryom kan nu blot håbe på, at han kan i stedet kan blive kandidat i en anden kreds i det nordjyske:

– Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg har lagt en god indsats i partiet og repræsenterer en god del folk i partiet, som godt kunne tænke mig som folketingskandidat, siger han.