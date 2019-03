Josefines dag som folketingsmedlem: - Man skulle have været politiker

For de fleste familier med et spædbarn ville dobbelt-barsel, fuld løn, ekstra tillæg samt gratis fly og tog gøre godt. Og det kan faktisk lade sig gøre. Du skal bare være medlem af folketinget

- Man skulle have været politiker, griner Josefine Cathrine Krabbenhøft Jensen på 26 år, da hun hører, hvordan politikere nyder gunstige forhold, der langt overgår normale menneskers, når det kommer til barselsvilkår.

Selv har hun siden august været på barsel med Sigurd på nu seks måneder. Udover Sigurd har hun sammen med manden Søren også datteren Agnes på to og et halvt år.

Den lille, helt almindelige familie har barselsforhold som de fleste danskere. De må dele barselsperioden, overleve på barselsdagpenge i en periode. Det kræver overskud, opsparing og planlægning, hvis man skal på en længere tur.

Folkevalgt for en dag

Ekstra Bladet har derfor besluttet at tilbyde Josefine én dag som politiker for at vise, hvilke forhold vores folkevalgte har, når de går på barsel.

Klokken 7.45 forlader hun hjemmet i den lille stationsby Grebstedbro i Sydvestjylland med kurs mod Bramming sammen med sine to børn. Her venter toget, der skal fragte dem til København. De rejser naturligvis på første klasse

Præcis som de ville have gjort, hvis Josefine var politiker.

Folkevalgte på første klasse: - Det er vildt uretfærdigt

Josefine er taget alene af sted med sine to små børn, fordi hendes mand ikke kunne få fri fra arbejde. Havde hun været folketingsmedlem, var der dog overvejende sandsynlighed for, at hende og Søren ville være af sted sammen.

En politiker får nemlig dobbelt-barsel på den måde, at deres partner kan tage fuld barsel ved siden af.

Det har Josefine svært ved at forstå, at de skal have.

- Det er vildt uretfærdigt, at en politiker kan have dobbeltbarsel, da jeg jo vil elske at have Søren hjemme hos mig i hverdagen. Både for at være sammen som familie, men også for at lette hverdagens pligter med to små unger, siger den 26-årige mor, mens datteren Agnes sidder på sædet ved siden af og ser en tegnefilm på iPad.

Rejsen på tværs af Danmark fra Bramming til København bliver bare lidt mere bekvem, når morgenmad og internet er gratis. Foto: Anders Brohus

Fly og første klasse

Den gratis morgenmad og fri wifi på første klasse bliver nydt i fulde drag af familiens toårige, mens hendes lillebror udnytter den aflukkede, rolige togkupé til at tage sig en lang lur.

Til en pris på et godt stykke over 1000 kroner for en tur tværs over landet er en rejse på første klasse ikke en luksus, der er særligt mange børnefamilier forundt, forklarer Josefine.

- Der er ingen af mine børn, der har været i København endnu. Det er ikke en tur, man bare lige tager, siger hun.

Sagen er dog en anden, hvis man sidder i folketinget og kan rejse kvit og frit med både indenrigsfly og DSB på første klasse.

- Utroligt gode vilkår: Tillæg, ZOO og hotel

Politikere på barsel modtager et skattefrit omkostningstillæg på godt 5200 kroner om måneden, selvom dette skulle dække ’de omkostninger, der er i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem’. Det svarer til 1307 kroner om ugen, som er det beløb, Josefine får overrakt foran Christiansborg. (Foto: Rasmus Flindt Pedersen)

Josefine må også smut forbi Christiansborg, for den gratis togtur skal i henhold til reglerne ske i forbindelse med arbejdet. Hun må derfor slæbe barnevognen henover brostenene på Christiansborg Slotplads og forbi tusindvis af unge skoleelever, der demonstrerer for klimaet.

Turen ind til Slotsholmen er dog ikke forgæves, for her får Josefine overrakt en kuvert med 1307,25 kroner, der svarer til det beløb, politikere på barsel tjener i såkaldt skattefrit omkostningstillæg på en uge.

Det skattefri omkostningstillæg skal dække ’de omkostninger, der er i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem’, men udbeatlingen stopper altså ikke, selvom folketingsmedlemmet går derhjemme på barsel.

- Det er nogle utroligt gode vilkår, politikerne har, og jeg synes helt ærligt, det er møguretfærdigt. Rent økonomisk er det ikke særligt fedt at være på barselsdagpenge for alle os andre.

Det koster 105 kroner for børn og 195 kroner for voksne at besøge Zoologisk Have i København, medmindre man er medlem af folketinget. Så er besøget gratis. (Foto: Rasmus Flindt Pedersen)

Forlystelser koster

Folketingsmedlemmer kan besøge Zoologisk Have kvit og frit, så det skal Josefine selvfølgelig også. Trods øsende regnvejr vækker besøget stor begejstring, særligt hos toårige Agnes, der er særligt glad for havens elefanter.

For Josefines familie skal der prioriteres og sættes penge til side, hvis man gerne vil besøge en forlystelsespark. Det er nemlig en bekostelig erfære.

- Det er sådan noget, man kan gøre en eller to gange om året, og som man lægger penge til side til. Jeg kan godt tvivle lidt på, om folketingspolitikerne overhovedet ved, hvad sådan nogle entrebilletter koster, siger hun.

Fuld løn under barsel

Uanset hvor meget barsel deres partner måtte tage, har folketingsmedlemmer ret til barsel i 52 uger med fuld månedsløn på 55.000 kroner i hele perioden.

Det står i skarp kontrast til de forhold, som gør sig gældende for Josefine.

- Jeg skal søge barselsdagpenge fra den 1. april, hvor jeg vil være berettiget til 9-11.000 kroner om måneden, forklarer Josefine, der som de fleste mødre på barsel bliver ramt på pengepungen på et tidspunkt inde i barslen.

En træt familien Jensen kunne slutte dagen som politikere af på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Islands Brygge. Folketingsmedlemmer kan nemlig i visse tilfælde få dækket omkostningerne til at sove på hotel. (Foto: Rasmus Flindt Pedersen)

En nat på hotel

Folketingsmedlemmer med fast bopæl uden for Sjælland får tilbudt en bolig nær Christiansborg. Har de ikke adgang til en bolig, får de dækket omkostningerne til at sove på hotel. Derfor slutter Josefines dag som folketingsmedlem da også på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Islands Brygge.

- Nej, se Agnes, der er karbad, siger Josefine begejstret til sin datter, da de træder ind ad døren til hotelværelset.

Den regnfulde dag har gjort kroppene kolde, men har også med al tydelighed vist Josefine, hvor forskellige forholdene er for politikere på barsel og på alle os andre.

- Politikerne selv er med til at sparke til den ulighed, der er i samfundet. De, som virkelig kan ændre noget, sidder åbenbart så hårdt på goderne, at vi andre ikke kan gøre ret meget, siger hun.