Josephine Fock ny leder for Alternativet

Den 54-årige politiker er valgt som den nye leder for Alternativet på et ekstraordinært landsmøde

Josephine Fock er ny politisk leder for Alternativet. Hun har vundet med 936 stemmer mod 668 til Theresa Scavenius.

- Det, jeg føler lige nu, er en enorm stor glæde, siger den nye partileder indledningsvist i sin takketale.

- Det er rigtigt vigtigt, at vi nu står sammen. Vi har sammen et fælles projekt fremadrettet. Tusind tak skal I have, lyder det videre fra Josephine Fock.

Takker konkurrent

Josephine Fock takker også de andre kandidater til lederposten, men 'især Rasmus Nordqvist'.

- Rasmus og jeg går rigtig langt tilbage til way before Alternativet. Vores ekskærester var gode venner. Jeg forstår, hvis Rasmus ikke synes, det er det fedeste lige nu. Men jeg vil arbejde tæt sammen med Rasmus, så vi får et godt samarbejde i Folketingsgruppen, siger hun.

Ud over den personlige forbindelse kan et godt forhold til Nordqvist vise sig at blive afgørende for Alternativets politiske fremtid. Fock sidder ikke i Folketinget. Hun skal dermed være leder for partiet fra en position uden for Christiansborg.

På samme tid sidder både Rasmus Nordqvist og Uffe Elbæk fortsat i Alternativets folketingsgruppe på Christiansborg. Det kan dermed blive vanskeligt for Josephine Fock at tegne en ny linje for partiet, hvis de to profiler på Christiansborg trækker i en anden retning.

Uffe Elbæk har dog varslet, at han endegyldigt er trådt ned fra lederposten og kun vil fungere som menigt folketingsmedlem med specifikke politikområder.

BLÅ BOG: Drevne Josephine Fock erstatter Uffe Elbæk Hun var med til at stifte Alternativet sammen med Uffe Elbæk. Nu skal Josephine Fock stå i spidsen for partiet. * Navn: Josephine Christina Fock. * Alder: 54 år. * Fødested: Aarhus. * Datter af: Øjenlæge Vagn Fock og lægesekretær Inger Fock. * Nationalitet: Dansk. * Uddannelse: 2014: Lederuddannelse fra SHL Danmark. 2008: Lederuddannelse fra Wharton School, University of Pennsylvania. 1993: Cand.jur. fra Aarhus Universitet. * Karriere: 2020: Valgt til leder af Alternativet af partiets medlemmer. 2018-2019: Direktør i Dansk Flygtningehjælp. 2015-2017: Forkvinde for Alternativets folketingsgruppe. 2015-2018: Folketingsmedlem for Alternativet i Østjyllands Storkreds. Har blandt andet været finans-, rets- og udlændingeordfører. 2013: Stifter Alternativet sammen med partileder Uffe Elbæk. 2007-2015: Sekretariatschef, Offentlige Ansattes Organisationer (OAO). 2007-2015: Sekretariatschef, det centrale forhandlingsfællesskab på statens område (CFU). 1999-2007: Sekretariatschef, Sundhedskartellet, og forhandlingschef, Dansk Sygeplejeråd. 1996-1999: Chefkonsulent, Akademikernes Centralorganisation. 1994-1996: Faglig sekretær, Dansk Psykolog Forening. 1993-1994: Projektmedarbejder, Koda.

Parti i krise

Den 54-årige politiker vandt første og anden afstemning i kampen om posten som Alternativets nye leder. Josephine Fock lægger op til et tættere samarbejde med statsminister Mette Frederiksen (S).

Det kan få betydning i rød blok, hvor Uffe Elbæk fastholdt, at Alternativet under hans ledelse ikke pegede på Mette Frederiksen som statsminister, men i stedet var del af sin egen grønne blok.

Trods sin store erfaring i partiet og fortid på Christiansborg står hun nu med en meget svær opgave. Alternativet blev næsten halveret fra ni til fem mandater ved valget i juni 2019.

Internt har der været splittelse blandt medlemmer, og Josephine Fock har selv ført valgkamp på, at partiet er 'i krise'.