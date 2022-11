Journalist sagsøger igen Trump for voldtægt fra 1990'erne

En journalist, der siger, at USA's tidligere præsident Donald Trump voldtog hende midt i 1990'erne, har torsdag sagsøgt Trump for ærekrænkelse og vold.

Voldtægten fandt ifølge journalisten, E. Jean Carroll, sted i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhatten i 1990'erne.

Det er anden gang, at journalisten sagsøger Trump for ærekrænkelse. Ærekrænkelsen består ifølge søgsmålet i, at Trump har beskyldt hende for at lyve.

Søgsmålet om vold er gjort muligt af en ny lov i New York - den såkaldte Adult Survivors Act.

Loven giver ofre for seksuelt misbrug et vindue på et år til at sagsøge folk, der har misbrugt dem, selv om misbruget er sket for år tilbage og sædvanligvis ville være faldet for forældelsesfristen.

Den nye lov trådte i kraft torsdag.

Trump har afvist, at han har voldtaget den i dag 78-årige Carroll. Han afviser også, at han kendte hende dengang og siger, at hun 'ikke er hans type'.

Da han i 2019 første gang afviste, at han havde voldtaget hende, sagsøgte hun ham fem måneder senere.

12. oktober gentog han afvisning på sit eget sociale medie, Truth Social. Her kaldte han Carrolls beskyldning for 'svindel' og 'løgn'. Det har ført til den nye sag om ærekrænkelse.

Den første sag, som Carroll har anlagt mod Trump er endnu ikke afgjort.

I den sag har Trumps argument været, at han på det tidspunkt udtalte sig som præsident.

I USA har regeringen immunitet i sager om ærekrænkelse. Så hvis domstolen er enig i, at der kan sættes lighedstegn mellem Trump i 2019 og regeringen, kommer Carroll til at tabe den sag.

Men den sag, der blev anlagt torsdag, vil ikke blive påvirket af ovenstående, da Trump forlod Det Hvide Hus og præsidentposten i januar 2021.

Det fremgår ikke, hvor stor erstatning E. Jean Carroll søger i sagen.

I søgsmålet om vold siger Carroll, at Trump har påført hende længerevarende psykologisk skade, der blandt andet har resulteret i, at hun ikke er i stand til at indgå i romantiske forhold.