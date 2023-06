Journalister fik forbud - gjorde det alligevel

En bombehund undersøger nøje pressens kameraudstyr, der ligger på jorden, mens to mænd fra Secret Service skuler ud på os med stram mund og de klassiske Aviator-solbriller på.

Vi, journalister og fotografer fra Danmark, har taget opstilling foran Det Hvide Hus, mens vi venter på at skulle dække mødet mellem USA's præsident, Joe Biden, og statsminister Mette Frederiksen (S).

Mødet har været rekordlange 1439 dage undervejs, og alligevel går sikkerhedstjekket ikke som planlagt.

Tidsplanen skrider, og til sidst må vi jages igennem det lufthavnslignende tjek nok en gang, inden vi føres tilbage på Det Hvide Hus' område.

Alle journalister og fotografer blev bedt om at aflevere deres udstyr, så en bombehund kunne undersøge det. Foto: Ditte Lynge

USA's tidligere ambassadør i Danmark Rufus Gifford er blevet landets protokolchef, og han tager storsmilende imod den ventende presse, men skynder sig væk igen, da enkelte journalister begynder at stille spørgsmål.

Kort tid efter ankommer statsministeren og bliver modtaget ved indgangen til West Wing. Mens hun bliver gennet ned til det ovale værelse, hvor præsidenten venter, halvløber vi videre gennem det officielle presserum og tager opstilling på en række - en og en.

Endnu en gang understreges det fra officiel hold, at der IKKE vil være mulighed for at stille spørgsmål, når vi om lidt står ansigt til ansigt med verdens mest magtfulde mand og Mette Frederiksen.

Der er meget ventetid forbundet med et besøg som dette i Det Hvide Hus, men troede journalisterne, at de kunne hvile benene i skyggen, tog de fejl. Et øjeblik senere fik vi at vide, at vi skulle forlade presserummet og gå tilbage i solen.

Overvejer vi at sende live eller tage en selfie, som var vi Helle Thorning-Schmidt under Mandelas begravelse, kan vi tro om. Kun to personer har lov at tale, og det er de to, der allerede har sat sig til rette i de lyse, bløde stole på den anden side af døren. Ikke os.

Vi smiler og ved alle, at ingen fra pressestanden, der nu består af over 40 journalister og fotografer fra hele verden, har tænkt sig at holde mund, så de to statsledere har rost hinanden til skyerne.

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Råbekonkurrence

Dørene går op, og alle smadrer ind i hinanden for at få de bedste pladser. Det lykkes ikke for nogen, men alle forsøger.

Få minutter senere er seancen, der har taget flere år at få i stand, overstået, og mens journalisterne råber spørgsmål om Joe Bidens syn på Mette Frederiksen som kandidat til Natos næste generalsekretær, fyldes lokalet med ansatte, der skal tømme rummet hurtigst muligt.

Inde i det ovale værelse kæmper journalister og fotografer for at få det helt rigtige billede. Foto: Ditte Lynge

Tilbage i presserummet kigger alle forvirret på hinanden.

- Sikke et shitshow, lyder det fra flere, der er lige dele benovet over at have fået muligheden for at stå midt i det historiske rum og samtidig i chok over, hvor kaotisk et møde mellem to statsledere skal være.

Mødet mellem Joe Biden og Mette Frederiksen er sat til at vare cirka tre kvarter, og al overtid må anses for at være en sejr for den danske delegation, får vi at vide.

Det ser muligvis roligt ud på tv, men i virkeligheden står journalisterne som sild i en tønde og venter på at komme til at stille spørgsmål.

Sprinklersystemet på græsset går pludselig i gang og bader journalister, fotografer og ambassadeansatte så meget i vand, at en ansat fra Det Hvide Hus må løbe ind i West Wing og få personalet til at slukke det med det samme. Det lykkedes ikke, før halvdelen af de fremmødte har vådt hår og tøj.

På slaget råber en ansat fra ambassaden, at mødet trækker ud. Det var ventet af alle, men ingen havde forventet, at det vil tage næsten halvanden time, før Mette Frederiksen glad og lettet kommer ud.

Som noget af det første afviser statsministeren, at hendes besøg har noget at gøre med et jobskifte.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne om Nato. Jeg er glad for at være statsminister i Danmark, jeg er her ikke for at søge et arbejde. Jeg er her for at passe et arbejde, lyder det fra en storsmilende Frederiksen.

Kort tid efter begynder de første analyser at tikke ind, og også hos The New York Times er besøget blevet bemærket. Og selvom flere eksperter synes, at Mette Frederiksen virker nervøs i Det Ovale Værelse, er ryggen rank og smilet større end længe, da hun takker af og vender sig mod den bil, der holder og venter.

