Joy banker Rane på plads: - Problematisk

Ved du noget? Kontakt journalisten her via mail eller sms 1224 (alm. sms-takst)

Nationalmuseet med direktør Rane Willerslev i spidsen bliver nu sat eftertrykkeligt på plads af kulturminister Joy Mogensen (S).

Det sker, efter Ekstra Bladet har afsløret, at museet på ganske få måneder har givet ordrer for over en million til Rane Willerslevs ven, journalisten og reklamemanden Michael Jeppesen, uden museet indhentede én eneste konkurrerende pris.

- Problematisk

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet siger Joy Mogensen, at museet ikke direkte har forbrudt sig mod udbudsloven, da ikke alle opgaver til over 100.000 kr. nødvendigvis skal sendes i udbud.

- Nationalmuseet skulle dog have dokumenteret, at de rent faktisk har undersøgt, om valget af den givne konsulent (Michael Jeppesen red.) har været den økonomisk og fagligt bedste løsning. Den dokumentation har Nationalmuseet ikke i tilstrækkeligt omfang foretaget, og det er problematisk, siger kulturministeren.

- Det er muligt, at Nationalmuseet har gjort sig de overvejelser, loven kræver, men museets skriftlighed omkring overvejelserne er ikke tilstrækkelig, lyder det fra Joy Mogensen.

Den socialdemokratiske kulturminister er blevet kritiseret for ikke at have taget hurtigere affære i sagen, efter Ekstra Bladet også har kunnet dokumentere, at et påkrævet notat for en opgave til Michael Jeppesen i 2019 først blev skrevet i marts i år.

10 dage efter Ekstra Bladet søgte aktindsigt i sagen.

Samtidig viser det sig, at Nationalmuseet på linje med Kulturministeriets øvrige institutioner i 2016 fik massiv kritik af Statsrevisorerne for ikke at sende opgaver i udbud, men i stedte blot tildele direkte uden at kunne dokumentere hensyntagen til pris og faglighed.

Artiklen fortsætter under billedet...

Rane Willerslev og Michael Jeppesen. Foto: DR

Røffel til ledelsen

Joy Mogensen oplyser til Ekstra Bladet, at hun nu vil sikre sig, at museets sløseri i sagen ikke gentager sig.

- Derfor er Kulturministeriet gået i dialog med Nationalmuseet om, hvordan museet vil sørge for, at noget lignende ikke sker igen. Kulturministeriet vil også benytte lejligheden til at minde alle institutioner på ministeriets område om, hvor vigtigt det er at overholde udbudsreglerne og sikre den nødvendige dokumentation, når de får løst opgaver uden for huset, siger kulturministeren.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nationalmuseet til kulturministerens kritik.