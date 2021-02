Joy Mogensen angriber Facebook

Det kan være svært at regne regeringens politik ud, når det kommer til Facebook, og nu føjer kulturminister Joy Mogensen (S) endnu en pind til partiets efterhånden mange forskellige tilgange til techgiganten.

Techgiganter som Facebook skal nemlig til at betale for det indhold, som journalistiske medier bringer på deres platform, mener Joy Mogensen, der løfter en del af sløret for et lovforslag, som regeringen præsenterer om en måned.

Hun mener, at samfundet har været for naivt, når Facebook eksempelvis i Australien tillader sig at blokere for medier, der vil have betaling for deres indhold.

Efter medieboykot: Facebook falder

- Det er dybt bekymrende, for det sætter spørgsmålstegn ved det demokratiske sindelag i en af verdens mest dominerende medievirksomheder.

- Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke forstår det, eller er ligeglade med den betydning, nyhedsmedier har i et demokratisk samfund. Det er dem, der bringer journalistisk baseret viden til torvs, siger hun.

Bruger millioner på Facebook

Udtalelserne kommer få måneder efter, at Ekstra Bladet kunne fortælle, hvordan hendes eget parti poster millioner af kroner efter det skattesky Facebook.

Det til trods for, at regeringen sammen med støttepartierne har slået fast, at 'en styrket indsats mod skattely og skattespekulation' er en kerneopgave. Og samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen (S) bruger Facebook til at kommunikere alt fra vigtige corona-beslutninger til at fortælle danskerne, at hun spiser makrelmadder og vasker vinduer.

Facebook fjerner alle nyheder fra australske brugeres sider

I Australien har politikere krævet, at Facebook skal betale for det indhold, som videreformidles fra landets medier. Giganten har kvitteret ved at blokere indhold fra de australske medier.

Ifølge Joy Mogensen er netop mediernes indhold en væsentlig del af grunden til, at Facebook tiltrækker folk.

Sølvpapirshatte

- Hvis ikke techgiganterne havde ordentligt produceret indhold fra kunstnere eller virksomheder, hvad skulle så være grunden til, at vi, der bruger dem, søger derind?

- Så kunne det meget hurtigt blive et sted for sølvpapirshatte og konspirationsteorier. Så vil Facebook dale i værdi, siger hun.

Ud over sølvpapirshatte og konspirationsteorier kan det vel tilføjes, at brugerne også ville få regeringsudspil og rugbrødsmadder. Eller som Jesper Petersen (S), politisk ordfører, sagde til Ekstra Bladet i december, da han blev spurgt, om partiet fortsat vil bekæmpe skatte-spekulation:

- Ja, det vil vi selvfølgelig. Vi mener stadig, at regulering af Facebook er nødvendig, og at de bør betale en fair skat. Det politiske synspunkt kan man også godt have samtidig med, at man er på Facebook - og annoncerer der. Ligesom vi gør i aviser, busskure og andre steder.

Ekstra Bladet har bedt Facebook kommentere Joy Mogensens udtalelser. Selskabet er endnu ikke vendt tilbage.