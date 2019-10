Joy Mogensen har født dødt barn

Joy Mogensen er i weekenden blevet ramt af en forfærdelig sorg, da hun måtte føde sin ufødte datter, der var død.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

'At miste et barn er et helt ubærligt tab, og alle vores tanker er selvfølgelig hos Joy. Vores opgave nu er at give hende al den støtte og hjælp, som vi overhovedet kan, og sikre hende ro til, at hun kan bearbejde sorgen. Det beder jeg om, at alle vil respektere', siger statsminister Mette Frederiksen.

Hun skriver samtidig om den forfærdelige nyhed på Facebook.

Den triste meldinger kommer i kølvandet på, at Joy Mogensen i fredags meldte ud, at hun gik på orlov.

'Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen er fraværende som følge af orlov fra 4. oktober 2019 og indtil videre,' oplyser Statsministeriet.

39-årige Mogensen kunne i april fortælle, at det efter næsten to år i fertilitetsbehandling med opslidende hormonbehandlinger, utallige lægesamtaler, lige så mange kunstige befrugtninger, der igen og igen har slået fejl, var lykkedes hende at blive gravid med en donor.

Forsøget på at blive gravid med hjælp udefra har kostet rigtig mange kræfter og tårer - og modsat de fleste andre har der ikke stået en partner ved hendes side i processen. Det fortalte Joy Mogensen i april til Ekstra Bladet.

Joy Mogensen blev udnævnt til kultur- og kirkeminister fra sin post som borgmester i Roskilde Kommune.