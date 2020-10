Joy Mogensen vil have flere musicals på Det Kongelige Teater

High School Musical? Mamma Mia? Hair?

Ovenstående musicals kan meget vel blive en del af repertoiret på Det Kongelige Teater.

I hvert fald hvis det står til kulturminister Joy Mogensen (S).

Torsdag sætter ministeren sig til forhandlingsbordet med Folketingets partier for at aftale rammerne for Det Kongelige Teater de næste fire år. Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet, og fremover skal der nye boller på teatersuppen.

En satsning

Joy Mogensen vil have flere forskellige mennesker i teatret, og det skal musicals blandt andet sikre, skriver Altinget.

- I den nuværende aftale har man lagt nogle restriktioner på Det Kongelige Teaters repertoire. Især i forhold til musikdramatik, altså musicals. Det kan jeg godt forstå, man gjorde i en tid, hvor musicalscenen i Danmark var ny og en forsigtig satsning. Men i de år, der er gået, er der kommet flere til, og det er noget, som danskerne søger, siger kulturministeren til Altinget.

I dag er knap halvdelen af Det Kongelige Teaters brugere over 60 år og langt størstedelen bor i og omkring København.

Og det skal der laves om på gennem sang og dans, mener ministeren.

Højtuddannede teaterbrugere

I en pressemeddelelse konkluderer Kulturministeriet, at Det Kongelige Teaters billetkøbere er 'underrepræsenteret, når det kommer til lav indkomst, lavt uddannelsesniveau og bopæl vest for Storebælt'.

- Der eksisterer en skævhed i dag, når det kommer til Det. Kongelige Teater. Hvis du er højtuddannet, ældre og bor i København og omegn, er der større sandsynlighed for, at du køber billet til Det Kongelige Teater, udtaler Joy Mogensen meddelelsen.

- Vi har en nationalscene på det højeste niveau, som kan favne og inspirere hele Danmark.

Absolute Music

I sin tid som kulturminister har Joy Mogensen jævnligt været i vælten.

Blandt andet er hun blevet kritiseret vidt og bredt for at hive 'Absolute Music' frem som sit favoritalbum.

Meldingen kom i et interview med musikmagasinet Gaffa, hvor Joy Mogensen kaldte sig en 'håbløs poptøs'.