Joys jule-bommert: Brød corona-reglerne

Der var lagt op til ægte julehygge, da kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) 2. december slog dørene op til sin årlige julekoncert.

Regeringen, Folketingets medlemmer, de ansatte i ministerier og på Christiansborg samt presselogen var indbudt til koncerten i den smukke Holmens Kirke.

Til lejligheden skulle Københavns Drengekor Det Kgl. Kantori sammen med det danske ungdomsensemble DUEN skabe den gode stemning i kirken i det centrale København.

Der var blot et problem midt i den søde julehygge: Med koncerten brød kirkeministeren forsamlingsforbuddet, som skal forhindre coronasmitten i at løbe løbsk.

I et svar til folketingsmedlemmet Anni Matthiesen (V) erkender Joy Mogensen således, at 'ensemblets optræden ikke overholdt de gældende restriktioner, idet der var mere end ti optrædende på scenen. Ministerens julekoncert overholdt dermed ved en beklagelig fejl ikke forsamlingsforbuddet.'

Uddrag af Joy Mogensens svar til Anni Mathiessen.

Forklaring skudt ned

Erkendelsen står i direkte modsætning til de oplysninger, som ministeren gav i Folketingssalen tidligere på måneden.

Her forklarede Joy Mogensen, at der i restriktionerne er lavet nogle undtagelser fra det generelle forsamlingsforbud, som gør det muligt at 'opretholde nogle aktiviteter, selv om det kræver, at der er mere end ti personer tilbage.'

'Det gælder f.eks. aktiviteter, hvor der er optræden eller øvning for professionelle ensembler. Det er altså de regler, der har været afgørende for, at Københavns Drengekor og DUEN har kunnet deltage i julekoncerten,' lød det fra kirkeministeren.

Men den forklaring holder ikke, har Joy Mogensen nu måttet erkende.

'Jeg er dog siden blevet oplyst, at ensemblet DUEN ikke er professionelle i bekendtgørelsens forstand. Jeg vil hermed gerne berigtige denne oplysning, som Kirkeministeriet havde viderebragt i god tro,' lyder det i svaret til Anni Matthiesen.

Joy Mogensen lagde en video fra 'den smukkeste julekoncert' op på Facebook. Der var blot et problem: Ministeren brød forsamlingsforbuddet.

Rystende

Dermed er ministeren altså fanget i en dobbelt brøde: Ikke blot har hun overtrådt forsamlingsforbuddet - hun har ligeledes talt usandt i Folketinget.

Anni Matthiesen er stærkt kritisk.

- Jeg synes, det er rystende, at hun ikke har mere styr på tingene, lyder det fra Venstre-politikeren.

- Jeg kan ikke forstå, at hun ikke vælger at være en god rollemodel og aflyser julekoncerten. Især når den foregår midt i København, hvor smittetrykket er så højt, som det er. Tværtimod fastholder hun at afholde julekoncerten, mens man andre steder må aflyse for at undgå, at folk bliver smittet, siger Anni Mathiessen.

Venstres Anni Matthiesen er rystet over, at Joy Mogensen ikke har mere styr på tingene. Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix

Ministeren: Dybt kritisabel

- Joy Mogensen, hvorfor gennemførte du julekoncerten trods den høje coronasmitte i København?

- Den blev holdt for nogle uger siden, dengang det stadig var muligt at holde koncerter for professionelle ensembler. Både som kultur- og kirkeminister har det været en balance for mig at holde kulturen i live - og dermed også de arbejdspladser, der er knyttet til det. Det var i det lys, at jeg valgte at gennemføre koncerten.

- Og også fordi jeg gentagne gange havde spurgt ind til, om alle restriktioner var overholdt. Det var jeg blevet oplyst om, at det var de.

- Så du vidste ikke, at ensemblet ikke var professionelle?

- Nej. Tværtimod vidste jeg godt, at det står meget specifikt i bekendtgørelsen. Så jeg spurgte flere gange i Kirkeministeriet, om de var helt sikre på, at det er et professionelt orkester ifølge bekendtgørelsen. Det havde Kirkeministeriet fået oplyst, at det var. Det er dybt kritisabelt, at ingen har opdaget det, før Anni Matthiesen begynder at stille spørgsmål til det. Vi bør som ministerier gå foran som et godt eksempel, og det har Kirkeministeriet ikke gjort.

- Men vi havde aldrig haft denne diskussion, hvis du havde aflyst koncerten?

- Det er vigtigt at sige, at det er nogle uger siden. Der var det stadig en balance, at teatre, museer og andre holdt åbent. Hvis jeg aflyste - på trods af, at jeg var blevet betrygget flere gange i, at det foregik fuldstændig efter restriktionerne - så ville det være et modstridende signal at sende. Når jeg som kulturminister kæmper for, at kulturens arbejdspladser skal overleve.

- Du har givet urigtige oplysninger i Folketinget og har holdt en julekoncert i strid med corona-reglerne. Hvilket ansvar bærer du selv?

- Jeg har prøvet at tage mit ansvar så alvorligt, som jeg kan, ved at spørge specifikt til afstand, antal, og om kor og orkester var professionelt. Det har jeg fået at vide, at det var. Derfor er det svært at aflyse noget, når man først bagefter får oplyst, at noget ikke var, som det skulle være, siger Joy Mogensen.

Joy Mogensen retter en hård kritik mod sit ministerium. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Holdt koncert trods høj smitte

Mens julekoncerten løb af stablen i Holmens Kirke, oplevede Region Hovedstaden for alvor, at coronaen havde fået fat.

Det fremgår af myndighedernes risikovurdering, som bygger på data fra uge 49, hvor koncerten blev afholdt om onsdagen.

'Stigningen er mest udtalt i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der også har det højeste smittetryk,' lød det om coronasmitten på det pågældende tidspunkt.

Desuden oplevede hospitalsvæsenet i et stigende pres.

'(...) særligt i Region Hovedstaden er der sket en markant stigning i antallet af nyindlæggelser pr. 100.000 fra 6,2 nyindlæggelser pr. 100.000 i uge 48 til 11,2 nyindlæggelser pr. 100.000 i uge 49,' lød det i risikovurderingen.

Alvoren blev desuden understreget af, at regeringen 1. december - dagen inden koncerten - annoncerede nye restriktioner for 17 kommuner i hovedstadsområdet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vejen Garden måtte - i modsætning til Joy Mogensen - aflyse deres julekoncerter. Foto: Vejen Garden

Vejen Garden måtte aflyse

Mens Joy Mogensen - i modstrid med reglerne - afholdt sin julekoncert i København, så forholdt det sig anderledes i sydjyske Vejen.

På grund af coronasmitten måtte det lokale orkester Vejen Garden aflyse de julekoncerter i tre forskellige byer, som ellers var planlagt i december.

- Herovre i Jylland følger vi de retningslinjer til punkt og prikke, der bliver meldt ud fra myndighederne. Så kan vi se, at ministeren gennemfører sin egen julekoncert, som dybest set er afviklet på samme måde, som vi ville have afviklet vores, konstaterer orkestrets leder, Jørgen Schmidt.

- Jeg synes ikke, at det harmonerer med forsigtighedsprincippet og den linje, man har lagt hidtil, fortsætter han.

Jørgen Schmidt ærgrer sig meget over, at Vejen Garden gik glip af deres julekoncerter - ikke mindst i lyset af den rolle, orkestret har i lokalområdet.

- Meldingen var regeringen var jo, at man gjorde en stor indsats for at holde kultur- og foreningslivet i gang. Vi gør begge dele. Vi er en forening, hvor de unge mennesker kan gå til en god og fornuftig fritidsinteresse, og vi holder gang i kulturlivet ved at tilbyde nogle koncerter til folk, siger Jørgen Schmidt.