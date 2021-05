Jubel i SF efter Langeland-planer droppes

Det er ingen hemmelighed, at SF har været imod planerne om at lave et nyt udrejsecenter på Langeland. Derfor vækker det nu begejstring at planerne droppes

Der er slet skjult begejstring at spore i toppen af SF, efter det blev offentliggjort, at regeringen dropper planerne om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland.

- Jeg synes, det er fremragende, at Mattias Tesfaye har taget planerne af bordet, siger Carl Valentin, der er udlændingeordfører i SF, til Ekstra Bladet.

Siden regeringen fremlagde udrejsecentrets nye placering, har SF stillet sig på bagbenene.

- Vi har sagt i SF fra starten af, at det var en dårlig idé. Nu er vi glade for, at ministeren lytter til et flertal i Folketinget.

Artiklen forsætter under billedet ...

SF glæder sig over regeringens fejlslagne planer

Handler ikke om borgmester

- Nu hvor regeringen har trukket det tilbage, var det så i virkeligheden ikke kun en dårlig idé, fordi I selv har en borgmester dernede?

- Bestemt ikke. Det er en rigtig dårlig idé, fordi det er et område, der i høj grad lever af turisme, og også et område, der har brugt meget energi på at komme ud af en negativ spiral og faktisk er på vej frem nu.

- I har ikke været meget for at sige, hvor I så tænker, udrejsecentret skal ligge. Nu er Langeland taget af bordet, så hvad vil I foreslå?

- Vi vil rigtig gerne drøfte det med regeringen, og vi håber, at den kommer til at lave en mere inddragende proces nu.

Skuffelse

Udrejsecentret på Langeland skulle etableres i stedet for Kærshovedgård ved Ikast.

Om det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i pressemeddelsen:

- Jeg forstår udmærket, hvis der nu er skuffelse i Midtjylland. Regeringen vil derfor snarest mulig give området omkring Kærshovedgård en hjælpende hånd.

- Private og erhvervsdrivende, som har oplevet øget utryghed, skal have mulighed for at søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger, skriver Mattias Tesfaye i meddelelsen.