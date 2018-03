Justits-Papes forlovede: Rusland prøver at hacke mig

Ukendte personer fra et sted i Moskva forsøger at hacke justitsminister Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez via profil på socialt medie. Det oplyser han på sin Facebook-side

Ved du noget så sms 1224 (alm. sms-takst) eller mail 1224@eb.dk

Midt i den højspændte krise mellem Vesten og Moskva er samleveren til et af de tungeste danske regeringsmedlemmer blevet forsøgt hacket fra Putins Rusland.

Oplysningen kommer fra justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Medina Vazquez.

Han meddeler på Facebook, at nogen i Rusland prøver at hacke hans Instagram-konto.

Fredag formiddag lagde Josue Medina Vazquez et skærmbillede fra Instagram på sin private Facebook-profil, hvor der på spansk står: 'vi har registreret et usædvanligt login forsøg'.

Det får Josue Medina Vazquez til at skrive: 'Rusland prøver at hacke min Instagram-konto, mens jeg er i Danmark. Hvorfor? Hvad er årsagen? Jeg ved det ikke.' (artiklen fortsætter under billedet)

Josue Medina Vasquez kommer fra Den Dominikanske Republik men har desuden spansk statsborgerskab.

Ifølge skærmbilledet har Instagram registeret det som forsøg på at starte en mistænkelig session fra et sted i Moskva.

Under billede svarer Josue Medina Vazquez desuden på en kommentar, hvor han konstaterer, at russerne forsøger at hacke 'alle regeringer eller personer tæt på regeringer':

Søren Pape er som justitsminister og K-formand medlem af de fire topfortrolige regeringsudvalg: Koordinationsudvalget, Sikkerhedsudvalget, Ansættelsesudvalget og EU-implementeringsudvalget.

Se også: Justits-Papes forlovede taget i spritkørsel

Vesten har de senere år været udsat for adskillige russiske og kinesiske cyberangreb. Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det danske samfund under angreb fra hackere fra begge lande. Formålet er at angribe centraladministrationen, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ekstra Bladet har fredag været i kontakt med Søren Papes særlige rådgiver. Han meddeler, at hverken justitsministeren eller hans forlovede vil kommentere det angivelige hackerforsøg fra Rusland.

Ekstra Bladet har også fredag været i kontakt med Justitsministeriets presseafdeling, som ikke er vendt tilbage.

Det er derfor ikke muligt at belyse, hvor alvorligt offentligheden skal tage oplysningen om det angivelige russiske hackerangreb mod samleveren til den danske topminister.

Rusland svarer igen: Udviser 23 britiske diplomater

Den angivelige russiske hackertrussel har dog ikke fået Josue Medina Vazquez til at lukke ned på de sociale medier. Herunder er han fredag til Udlændingeminister Inger Støjbergs 45 års fødselsdag i hendes ministerium. (artiklen fortsætter under billedet)