Justitsminister bakker op: Vil lukke Pusher Street

Forslaget om at lukke den kriminalitetshærgede Pusher Street på Christiania rykker nu ind i regeringskontorerne.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) bakker op om et forslag fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), der skal bane vejen for en afskaffelse af den verdenskendte cannabis-gade.

- Jeg hilser overborgmesterens udmelding meget velkommen. Og jeg deltager meget gerne i en dialog, selvfølgelig både med overborgmesteren, politiet og Christiania, om, hvordan vi kan føre det ud i livet, siger Peter Hummelgaard til Ekstra Bladet og opfordrer christianitterne, som ifølge ham 'måske nok også i lidt for mange år har set gennem fingre med især bandernes indtog i miljøet derude', til at komme på banen.

Annonce:

Den socialdemokratiske topminister vil bl.a. tage politisk initiativ til, at politiet får adgang til krypteret teledata for at efterforske og overvåge bandernes illegale og organiserede kriminalitet:

- Som et af mange initiativer i regeringens kommende bandepakke vil vi styrke politiets kapacitet til at dekryptere krypteret kommunikation, sådan at de kan efterforske den organiserede narkokriminalitet, men også bandekriminalitet generelt, lyder det fra justitsministeren.

Samfundsparasitter

Peter Hummelgaard vil ligesom Københavns overborgmester lukke Pusher Street. Foto: Jonas Olufson

Peter Hummelgaard får imidlertid flere fyldord i sætningerne, når snakken falder på, hvordan han konkret vil være med til at sikre, at Christianias hashstrøg bliver en saga blot uden at flyde over til andre bydele.

- Det her problem griber jo så også ud over Christianias grænser, fordi andre gange - hvor man har forsøgt at rydde Pusher Street - har man flyttet hashsalget ud på voldene omkring Christiania eller til Nørrebro og andre steder i København. Risikerer man ikke, at man starter en ny bandekrig?

Annonce:

- Belært af erfaringer er det jo ikke noget, politiet kan løse alene. Altså, politiet er allerede i dag massivt til stede på Christiania. Og som jeg forstår overborgmesteren, vil det kræve noget af alle involverede parter, ikke mindst christianitterne selv, der er nødt til at sætte foden ned. Men som politiet også tidligere har sagt, står de fuldstændig til rådighed for christianitterne.

- Når det er sagt, må vi være ærlige og sige, at vi har nogle rockere og bander i Danmark i dag, som er så forrådte og så afstumpede, at de reelt er parasitter på vores samfund, siger Hummelgaard.

- Du kalder dem parasitter på samfundet. Vil du tilføre flere midler til politiet for at sørge for, at de bliver pågrebet og fjernet. Eller hvad vil du egentlig gøre helt konkret som justitsminister?

- Vi handler jo allerede i dag på problemet. Og det er jo også en af årsagerne til, at vi trods alt har færre problemer med organiseret kriminalitet og bander i Danmark, end man har i f.eks. bare nogen af vores nabolande. Nu kommer vi med det næste hammerslag inden længe, hvor vi præsenterer en ny bandepakke.

Annonce:

Ingen legal hash

- Men en af de ting, som Sofie Hæstorp også nævnte i går, er, at hun fortsat går ind for at afkriminalisere cannabis på forsøgsbasis i København. Hvad tænker du om det, og muligheden for, at man på den måde kan tage noget af brødet ud af munden på banderne?

- Det er ikke noget, der står på regeringens dosmerseddel. Og jeg tror også, at man skal være så meget bevidst om det med de her bander: Hvis ikke det er hash, de handler med, så er det kokain, og hvis det ikke er kokain, så er det receptpligtige opioider. Og hvis det ikke er receptpligtige opioider, så er det heroin. Hvis ikke det er narko, så handler de med mennesker, kvinder til prostitution, afpresning, eller alt muligt andet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Christiania.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Hvad er målet?

Peter Hummelgaard vil ikke sige præcist, hvordan han skal måles på planen om at lukke Pusher Street. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Justitsministeren vil ikke svare konkret på, hvordan offentligheden skal måle ham og overborgmester Sophie Hæstorp på, hvordan de får bugt med Pusher Street. Men han afviser, at politiet er på nippet til at rydde den forkætrede gade.

Annonce:

- Hvordan skal vi i pressen og offentligheden måle dig og Sofie Hæstorp på, om I får held med det her? Er det, at Pusher Street er væk ved næste valg?

- Jeg tror, du skal læse den her udmelding, som det er.

- Og hvad er det?

Der er ikke nogen, der blæser i en fløjte, og så kommer der ti salatfade trillende ind på Christiania i overmorgen for at rydde det på den måde, siger Peter Hummelgaard og gentager ønsket om at få christianitterne på banen.

- For hvis christianitterne ikke tager ansvar for den løsning, der måtte komme, holder den jo kun i få dage eller få måneder, som vi har set det tidligere. Jeg tror, det er svært at sætte noget målbart op andet end at sige, at jeg synes, at overborgmesteren kommer med en positiv udmelding her, som jeg i hvert fald som justitsminister og på vegne af regeringen erklærer mig fuldstændig parat til at indgå i.

Annonce:

- Men er det ikke lidt let at sige som politiker, at vi vil godt gøre noget ved det her problem, men der er faktisk ikke rigtigt noget, I kan måle os på om et år eller to år?

- Det vil være vanskeligt for mig at love, at måden, du kan måle mig på, det er, at antallet af skyderier eller antallet af knivoverfald er faldet eller for den sags skyld, at der ikke længere foregår handel med ulovlige ting. Det vil både være naivt og forkert.