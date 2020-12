Justitsminister kan ikke huske minkforløb

Hvorfor mon dansk politi bad minkavlere gøre noget ulovligt, selvom politiet vidste, det var ulovligt?

Det var det store spørgsmål på torsdagens samråd i Folketinget med justitsminister Nick Hækkerup (S).

Men spørgsmålet blev ikke besvaret.

Justitsministeren afviste blankt, at hverken han selv eller hans ministerium har skrevet de præcise linjer, som politiet læste op for mink-avlerne om, at de skulle aflive deres raske dyr, selvom lovgrundlaget ikke var på plads.

Men det var der nok heller ikke mange, der havde regnet med.

Til gengæld samlede interessen sig om, hvem der mon havde bibragt politiet den opfattelse, at regeringen meget hurtigt ville skaffe sig et flertal for, at minkene kunne aflives.

Men der henviste Nick Hækkerup flere gange til, at ikke kunne være ham, fordi han lå syg derhjemme, og at han i øvrigt ikke kunne huske, hvornår han fik at vide, at myndighederne ringede rundt med ulovlige krav til borgerne.

