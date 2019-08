Justitsminister: Vanvidskørsel skal straffes hårdere

Lørdagens påkørsel af to fodgængere, der blev ramt under vanvidskørsel i Københavns gader, får nu politiske konsekvenser.

- Vi er simpelthen nødt til at være endnu mere fantasifulde, så vi kan får ram på det her problem, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke præcis, hvad der skal til. Men Rigsadvokaten og Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge, hvordan vi kan finde nogle nye værktøjer på det her område, som kan afhjælpe problemet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er enig med sine kolleger i Folketinget. Der skal slås markant hårdere ned på vanvidsbilisme. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Misbruger leasingbiler

Undersøgelsen skal blandt andet finde ud af, hvad man gør i de situationer, hvor vanvidsbilister bruger køretøjer, der er leaset via venner og familie. I dag er det nemlig umuligt at beslaglægge disse biler.

- Der skal slås hul i den omgåelse, som sker ved, at man i andres navn får adgang til de her biler.

- Jeg ved endnu ikke hvordan. Men der er ikke noget, vi ikke vil gøre. Hvis det virker, så gør vi det, siger Nick Hækkerup til Ekstra Bladet.

Og en bred vifte af partier i Folketinget er enig med justitsministeren. Retsordføreren for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, er således parat til meget kontant at indføre beslaglæggelse i alle sager om vanvidskørsel - også uanset hvem ejeren af bilen formelt er.

- Det er noget af det, man har respekt for, hvis man pludselig får konfiskeret sin egen bil.

- Eller hvis den er leaset, hvor det får nogle omkostninger, hvis bilen bliver konfiskeret på grund af vanvidskørsel, siger Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

Muskelbiler er et våben, der skal tages ud af de kriminelles hænder, mener Venstres Inger Støjberg. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Støjberg: Et kørende våben

Også Venstre er parat til at tænke meget kreativt for at lukke hullet i loven.

- Der er ingen tvivl om, at der skal gøres mere, siger Venstres retsordfører, Inger Støjberg, til Ekstra Bladet.

- De muskelbiler, vi ser rundt i gaderne, er jo et kørende våben. Og nu er det igen gået ud over to fuldstændig uskyldige mennesker.

- Det skaber selvfølgelig ekstrem utryghed blandt borgerne. Derfor skal der gøres noget mere. Det kan være bedre muligheder for at konfiskere biler, også selvom de er blevet leaset. Og højere straframmer for vanvidskørsel så vi kan komme det her til livs.

- Det er ganske uacceptabelt, at man ikke kan færdes uden at skulle være utryg, siger hun og får opbakning fra SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Retspolitikken må også ændre sig i takt med, at kriminaliteten gør det, udtaler hun til Ekstra Bladet.

Hækkerup: Ja til højere straffe

Højere straffe er netop et af de redskaber, som justitsminister Nick Hækkerup er parat til at tage i brug.

- Jeg synes, at straffen skal være højere. Det niveau, man straffer på, skal være et udtryk for, hvor meget samfundet fordømmer den handling, som er sket.

- Og efter min mening er det at køre folk ned og måske slå dem ihjel ved hensynsløs kørsel forfærdeligt. Jeg kan slet ikke finde ord for, hvordan det må være at opleve det i sin familie.

- Så højere straffe som en del af værktøjskassen?

- Gerne for mig.

Dansk Folkeparti har i mere end 10 år forgæves talt for minimumsstraffe til vanvidsbilister. Men forslaget om mindst fire års fængsel i alle sager gælder stadig, forsikrer retsordfører Peter Skaarup. Foto: Ernst van Norde

Kræver minimumstraffe

Og det støtter Dansk Folkeparti varmt.

- Selvom strafniveauet er kommet lidt op de seneste år, er der brug for nogle markant hårdere straffe for vanvidskørsel, end vi ser det i dag, siger Peter Skaarup, der som partiet tidligere har foreslået ønsker en minimumsstraf på fire års fængsel. Også i de sager hvor der ikke er sket personskade.

- Og hvis man flygter fra politiet eller et ulykkessted, skal det koste noget strafmæssigt.

- Også mere end hvad konsekvensen er i dag, mener han.

