Justitsminister vil have kulegravet teledatasagen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil have ryddet op i sagen om politiets brug af teleoplysninger, der muligvis har været fejlagtige.

Derfor nedsætter han nu en uafhængig gruppe ledet af en landsdommer. Den skal gennemgå politiets behandling af de straffesager, der er omfattet af den såkaldte teledatasag.

- Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet. Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at ingen skyldige går fri.

- Der er sat grundlæggende spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som politiet og anklagemyndigheden anvender i straffesager. Det er en meget alvorlig situation, siger han i en pressemeddelelse.

På et doorstep tilføjer han:

- Teledatasagen er en vaskeægte skandalesag. Det ryster tilliden til vores retssamfund, og derfor er der behov for at gøre noget, siger Nick Hækkerup.

Ud over kontrol- og styregruppens arbejde er rigspolitichefen og rigsadvokaten blevet bedt om at redegøre for sagen.

Endelig skal de it-systemer i politiet og anklagemyndigheden, der har opbevaret og behandlet bevismaterialet, gennemgås.

- Jeg forventer, at alle fejl nu kommer frem i lyset og bliver håndteret åbent og ordentligt, siger ministeren.

Rigsadvokaten meddelte 13. juni i en orienteringsskrivelse til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen, at man havde opdaget en fejl i politiets it-systemer.

Fejlen er opstået i det program, som siden 2012 har konverteret teleselskabernes rådata til oplysninger, som er blevet brugt i forbindelse med bevisførelse for mistænkte personers gøren og laden i visse straffesager.

Fejlen kan have medført, at mistænkte er blevet frifundet på en forkert baggrund, og at andre omvendt er blevet kendt skyldige.

Fejlen blev ifølge Rigspolitiet rettet 8. marts 2019.