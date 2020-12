Jytte var blandt de første: - Jeg spurgte bare, om det gjorde ondt

Det var en mørk og stormfuld morgen.

Men indenfor på Omsorgscenter Kærbo i Ishøj var der lys, da plejehjemmets 74 beboere samt syv ansatte som nogle af de allerførste danskere i dag blev vaccineret mod coronavirus.

Først i køen af kørestole sad 83-årige Jytte Margrethe Frederiksen, som et par minutter i 9.00 fik stikket med den immuniserende vaccine, der er blandt Danmarks jomfru-sending med knap 10.000 doser fra Pfizer/Biontech-fabrikken.

Kort efter vaccinationen var tv-transmitteret til hele landet, talte plejehjemsbeboeren med statsminister Mette Frederiksen, der lykønskede hende med det historiske prik i overarmen.

Men da Jytte Margrethe Frederiksen lidt senere mødte pressen, var det ikke samtalen med statsministeren, der havde gjort størst indtryk.

Hvad fortalte du statsministeren?

- Det kan jeg ikke engang huske, lød det fra Jytte Frederiksen.

Mette Frederiksen var med fra Marienborg, da Jytte Frederiksen blev vaccineret.

Fremfor skåltalerne fokuserede plejehjemsbeboeren i stedet på, at hun nu snart atter kan se sin familie under normaliserede forhold. At isolationstilstanden bag plejehjemmets mure forhåbentlig synger på sidste vers.

- Det var dejlig at få det gjort. Nu må vi håbe, det forsvinder, så jeg kan få min familie på besøg. Det vil være dejligt.

- Har det været hårdt ikke at kunne få besøg?

- Ja, det har været hårdt. Det har været forfærdelige otte måneder, eller hvor lang tid, det nu har varet.

- Men nu er du godt på vej...

- Ja, nu er jeg godt på vej. Og jeg har det fint.

- Hvad tænkte du, før du skulle vaccineres?

- Jeg spurgte bare, om det gjorde ondt. Det gjorde det ikke. Det var lige som at få den anden influenzavaccine, siger Jytte Frederiksen.