K-borgmester: Holdet skal genovervejes

De kritiske røster fra baglandet i Det Konservative Folkeparti pibler frem.

Tidligere klimaminister og EU-kommissær Connie Hedegaard har allerede i denne uge revset partiets valgkamp for afskaffelse af topskat for 'naiv'.

- Vi skal drage nogle konsekvenser

Og internt i partiet tales der - som Ekstra Bladet har beskrevet - om et skæbnemøde for Søren Pape Poulsen, når der holdes forretningsudvalgsmøde d. 25. og 26. november.

Borgmester Morten Slotved fra Hørsholm. Foto: Linda Johansen

Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm, mener også, der skal selvransagelse til nu for Det Konservative Folkeparti.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer en evaluering nu. Det er helt simpelt bare ikke godt nok, at vi ender på 5,5 pct., når vi på et tidspunkt lå så højt, som vi gjorde.

- Søren Pape har været rigtig god til at få os op i målinger og gav os nogle rigtig gode kommunale valg. Men vi skal evaluere, hvordan vi kunne miste så meget opbakning.

- Er du enig i kritikken fra Connie Hedegaard af, at det var naivt at gå efter en afskaffelse af topskatten?

- Vi må bare konstatere, at vi fik det resultat, vi fik. Vælgerne ville ikke afskaffe topskatten.

- Hvad tænker du om den rådgivning og de rådgivere, som Pape har haft?

- Jeg vil lade det være op til den evaluering, der kommer nu. Her skal vi selvfølgelig som parti også tale om det hold, vi sætter. Og man må sige, at f.eks. Ekstra Bladet har kunnet finde en masse overraskelser frem. Og det har været irriterende, at der ikke er taget bedre hånd om dem. Så med tre-fire år frem til næste valg vil det være helt naturligt at tale om, hvilket hold vi stiller med.

Også Jan Riber Jakobsen (K), borgmester i Aabenraa, har i denne uge i JydskeVestkysten konkluderet, at parolerne om at afskaffe topskatten var uden den fjerneste virkning:

- Jeg er selv blevet dømt ude som person flere gange til posten som borgmester, så det er ikke så meget det. Men jeg tror, det har handlet om, hvem man har talt ind til. Om topskatten må man bare sige, at den var der ikke nogen, der købte ind på denne gang, siger Jan Riber Jakobsen til JydskeVestkysten.

- Har partiet i din optik så ført en tilfredsstillende valgkampagne, hvis det, man har fokuseret på, ikke har været det, der optager befolkningen?

- Det, der er blevet fremhævet, er jo bare en del af en samlet 2030-plan. Som jeg ser det, har Konservative været ærlig og stået på mål for sin politik. Det fik man så bare vælgernes dom for, lyder det fra Jan Riber Jakobsen.

Allerede på valgaftenen rettede Rasmus Jarlov kritik af den førte valgkamp fra de konservative.

