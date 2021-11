K-borgmester tog flugten

Frederiksbergs førstemand, Simon Aggesen, tog sit barn i favnen som skjold mod spørgsmål og stak senere af gennem en park, da Ekstra Bladet prøvede at få et interview om borgmesterens lukrative bolighandel

De fleste kandidater til kommunalvalget tager gerne i mod taletid, når pressen møder op til deres politiske arrangementer.

Men ikke Frederiksbergs konservative borgmester, Simon Aggesen. Han gør alt for at undgå kritiske og ubesvarede spørgsmål om den lukrative bolighandel, hvor han på kort tid tjente 11 millioner kroner ved at opdele og sælge en kæmpe herskabslejlighed. Lejligheden købte han nærmest mirakuløst langt under den normale markedspris på Frederiksberg Allé.

Søndag valgte han at efterlade sin bil ved et vælger-arrangement og tage benene på nakken gennem en kommunal park for at undgå et interview, som Ekstra Bladet ellers havde fået stillet i udsigt.

Tirsdagens valg på Frederiksberg imødeses med særlig spænding, fordi de Konservative i 2017 var få stemmer fra at miste borgmesterposten, som partiet nu uafbrudt har siddet på i 112 år.

Men 34-årige Simon Aggesen har i valgkampen gjort mange krumspring for at undgå spørgsmål til de heldige bolighandler - og er blandt andet udvandret fra et politisk program på DR2, fordi værten blandt andet ville spørge til boligsagerne.

Derfor forsøgte Ekstra Bladet endnu engang at stille nogle spørgsmål til Simon Aggesen i forbindelse med hans offentlige vælger-arrangement i Lindevangsparken. Et såkaldt børneløb med skattejagt hvor der for hvert barn var mødt cirka to voksne vælgere op.

Men i stedet for at stille op til et kort interview, så gemte Simon Aggesen sig først bag sit eget barn. Så bag to kampagne-medarbejdere - og senere en haste-hidkaldt pressekonsulent fra partiets kontor på Christiansborg.

Simon Aggesen havde selv sin hustru og et af sine børn med, da han ved 14-tiden ankom til vælger-arrangementet i en eldrevet Audi. I stedet for at stoppe op og besvare nogle få spørgsmål valgte han dog at 'gemme' sig bag sit barn. Selvom de andre børn på samme alder godt kunne gå selv, så valgte Simon Aggesen at bære barnet i favnen som skjold mod eventuelle spørgsmål. Hvilket også virkede efter hensigten.

Derfor ventede Ekstra Bladets udsendte - meget naivt og helt til grin - på det interview, som var stillet i udsigt. Men Simon Aggesen stak af gennem parken. Han efterlod sin Audi, som en af kampagnefolkene samlede op senere.