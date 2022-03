K-brøler: Pape gav grønt lys

Det var med Søren Pape Poulsens billigelse, at udlændingeordfører Marcus Knuth fredag eftermiddag sagde nej til en særlov, som åbner Danmark for ukrainske flygtninge.

Det fortæller flere forhandlere til Ekstra Bladet under løfte om anonymitet.

Forløbet er opsigtsvækkende, fordi Konservative fredag aften foretog en gevaldig kovending. På få timer gik partiet fra at være imod særloven til at bakke op.

Marcus Knuth stod forrest i stormvejret, og han måtte på sociale medier forklare partiets rundtossede kurs, efter de verbale klø var haglet ned over partiet.

'Hvis der ikke er flertal, stemmer vi for den nye lov. Vigtigst er at hjælpe ukrainerne,' lød det klokken kvart i ti på Twitter fra Marcus Knuth.

Samtalen med Søren

Seks timer tidligere var den konservative pistolføring i forhandlingslokalet ellers høj.

Marcus Knuth sad til forhandlinger med de politiske partier i Mattias Tesfayes mødelokale i Udlændinge- og integrationsministeriet fredag eftermiddag.

Klokken cirka 15:30 efter to timers hårde forhandlinger var det tid til en pause, meddelte Mattias Tesfaye. Forhandlerne kunne nu ringe til deres baglande for at klappe detaljerne på plads.

Da Marcus Knuth vendte tilbage til samtalen i plenum med de øvrige forhandlere, var det med en klar besked.

Ordføreren havde talt med Søren Pape Poulsen. Og formanden for konservative var klar i spyttet, lod Marcus Knuth forhandlerkredsen vide.

Flere kilder husker at ordene faldt således:

- Jeg har talt med Søren. Konservative kan ikke være med, oplyste Marcus Knuth.

En mødedeltager fortæller supplerende, at Marcus Knuth fortalte, at 'Søren er i det røde felt'.

Marcus Knuth var noget opkørt, lyder det fra en anden.

Da forhandlingerne formelt gik i gang igen, afkrævede Mattias Tesfaye af forhandlerne, at de gav deres mening til kende. For eller imod særloven?

Marcus Knuth afhenter sin mobiltelefon efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dum dummere

Da turen kom til Marcus Knuth var det med en ganske overraskende filmreference. Marcus Knuth henviste til 90'er komedien 'Dum Dummere'. Her reagerer Jim Carrey jublende, da han får at vide, at chancen er én ud af en million chance for at score en kvindelig birolle.

Ved forhandlingsbordet brugte Marcus Knuth filmreferencen til at fortælle, at der kun var én ud af million chance for, at konservative ville stemme for særloven. Men at der altså var en chance. Det fik han ret i.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Marcus Knuth og Søren Pape Poulsen.

Det er jo løgn

Søren Pape Poulsen forklarede sine konservative partifæller i en intern mail fredag aften, at særloven indeholdt uvished. Derfor var partiet ikke med, forklarede han ifølge Politiken.

'Men hvis det ikke kan lade sig gøre at få flertal for de ændringer, så stemmer vi alligevel for den nye lov,' skrev partiformanden blandt andet.

Usikkerheden, som konservative hæftede sig ved, var blandt andet spørgsmålet om flygtninge med permanent ophold i Ukraine. Kunne de søge mod Danmark i titusindvis?

Spørgsmålet har affødt hidsig beskydning fra Venstre-folkene Mads Fuglede og Morten Dahlin. De anklager Knuth for misinformation og løgn, fordi flygtninge med permanent ophold i Ukraine slet ikke er omfattet af særloven.