K-ikon revser Papes 'tonedøve' valgkamp

Connie Hedegaard langer kraftigt ud efter de konservatives valgkamp. Ufattelig tonedøvt at føre valgkamp på at fjerne topskatten, skriver hun i Altinget

Nu begynder de helt store navne i Det Konservative Folkeparti at rasle med sablen oven på det forsmædelige valgnederlag.

Partiets tidligere EU-kommissær, Connie Hedegaard, lægger i hvert fald ikke fingrene imellem i et indlæg i mediet Altinget.

Hun har kun hovedrysten tilovers for, at partiet gik til valg på at fjerne topskatten midt i en tid med inflation og energikrise.

Om det forslag skriver hun:

'Er det overhovedet muligt at forestille sig en mere tonedøv timing for sådan et forslag end efteråret 2022, hvor mange kæmper med konsekvenserne af både stigende energipriser og inflation?!'

Fejrede nederlag

Det konservative ikon giver heller ikke meget for de konservatives surrealistiske fejring af valgøretæven på selve valgaftenen:

'Det var ikke mange timer efter, at den konservative ledelse i Børssalen havde fejret valgnederlaget med hujen og klapsalver, som var der tale om en større triumf, at Rasmus Jarlov erkendte, at måske en medvirkende årsag til Venstre og de konservatives historisk dårlige valg var, at blå blok ikke havde haft gode nok svar på klimakrisen. Så sandt, så sandt', skriver hun.

Kritik vælter frem

I de første dage efter valget fastholdt partiformand Søren Pape Poulsen, at valgblamagen blot var en 'skramme'. Og han havde kun hån tilovers for spørgsmål om, hvorvidt han ville tage konsekvensen og gå af.

Men i et internt brev til partimedlemmerne få dage senere havde Papes pibe fået en anden lyd.

Her talte han pludselig om 'bristede drømme', og han påtog sig ansvaret for de 'fejl', der var begået i valgkampen, som han forsikrede om, at han ikke ville begå igen.

Men det har ikke dulmet kritikken fra baglandet.

Den mest direkte kritik af Søren Pape kommer fra Mogens Lønborg, som er tidligere borgmester i København.

- Hvis partiet skal genrejses, har jeg meget svært ved at se Pape som den rette formand. I god tid inden næste valg skal der findes en anden, siger Lønborg til Berlingske.

- Når man på rekordtid har mistet to tredjedele af vælgergrundlaget gennem en katastrofal valgkamp med stribevis af fejl, må man selvfølgelig også vurdere, om vi har den rigtige formand, siger han.

