K klar til højere skat for Forsvaret

Konservative vil give køb på flere mærkesager for at finde penge til militær oprustning. Venstre og de radikale vil hellere låne pengene.

Et stort flertal i Folketinget er parat til at bruge 18 milliarder kroner mere om året på Forsvaret fremover. Så langt, så godt.

Men er de også så stålsatte, at er parat til at slagte deres egne mærkesager og kæpheste for at finde pengene, og ikke bare hælde regningen over på deres sædvanlige modstandere? Ikke rigtig.

Ikke Venstre og de radikale, i hvert fald.

Venstre har i årevis prædiket skattestop, og det er partiet ikke parat til at ofre på Forsvarets alter.

- Vi skal på ingen måde droppe skattestoppet, lyder det fra udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen. Han fremhæver i stedet, at partierne bag oprustnings-aftalen er blevet enige om at låne pengene til det hele, så det ikke gør ondt på nogen nu og her.

Samme toner lyder fra de Radikale, der altså ikke vil give en tomme på deres klassiske mærkesager som klima eller uddannelse for at betale for flere missiler og andet militært habengut.

- Det er et lidt kækt svar: men ingenting. Vi har valgt, at vi kan køre med underskud, siger finansordfører Andreas Steenberg.

De konservative er anderledes klar til at droppe egne mærkesager såsom topskattelettelser og boligskattelettelser.

- Vi er også villige til, at vi får en højere skat, end vi ellers ville have fået, siger finansordfører Rasmus Jarlov.

- Hvor meget må skatten stige?

- Så lidt som muligt, lyder det dog fra ordføreren.