K: Klimaministeren er sendt i byen uden en krone

Alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige forhandler i disse dage om en kommende klimalov. Loven skal være den afgørende ramme og det fundament de næste mange årtiers klimaindsats skal bygges på.

Men regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S) har ikke taget så meget som en øre med til forhandlingerne, når det kommer til at styrke det klimaråd, der spås at skulle spille en afgørende rolle. Det siger klimaordfører for Konservative Mette Abildgaard.

- En afgørende del af klimaloven er et stærkt klimaråd, der skal rådgive regeringen og Folketinget.

- I dag er det et meget lille sekretariat, så de skal simpelthen være større, hvis de skal løse de opgaver, vi har tænkt os at stille dem. Derfor er jeg chokeret over, at regeringen ikke har en krone med til det i de forhandlinger, vi har lige nu, siger hun.

For nuværende er Klimarådet en relativt lille størrelse med syv rådsmedlemmer og omkring 12 ansatte i sekretariatet. Bevillingen lyder på nuværende på lidt over ni millioner kroner. Derfor ligger det i kortene, at hvis Klimarådet skal spille en betydeligt større rolle, så skal der tilføres penge.

Pengene til det skal umiddelbart findes på finansloven, hvis ikke de bliver afsat med klimaloven.

- Det er mærkeligt, at man meget gerne vil have et bredt forlig om klimaloven, men så lægger man finansieringen over til nogle forhandlinger, hvor en lang række partier ikke er med, siger Mette Abildgaard og fortsætter:

- Det er ikke gigantiske beløb. Men jeg er da i tvivl om, hvorvidt regeringen vil finde pengene, når man siger, at de skal ligge i finansloven, men at de så ikke optræder i regeringen finanslovsforslag.

- Så det skal andre partier altså komme med. Det er hamrende uambitiøst.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) siger, at han ikke kommer til at udtale sig om forhandlingerne, der er lukkede. Han mener dog, at Mette Abildgaard forsøger at afspore debatten.

- Økonomien skal aftales med finansministeren til finansloven, det er der ikke noget overraskende i.

- Jeg ser dette her som et forsøg på at fjerne opmærksomheden fra, at jeg er i gang med at løse det problem, der har været tidligere, med, at man kunne fyre formanden for klimarådet, hvis man ikke var tilfreds med de ting, han sagde.

- Det retter vi nu op på, og det, synes man måske ikke, er så sjovt at diskutere fra borgerlig side, siger Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen henviser til polemikken omkring ledelsen af Klimarådet i 2018, hvor den tidligere regering blev beskyldt for at politisere rådet.

Både Venstre og flere af regeringens støttepartier har i forbindelse med forhandlingerne udtrykt, at de har tillid til Klimarådet, som det er nu.

- Regeringens udspil er, at Klimarådet skal spille en stærkere rolle og være uafhængigt, så vi undgår det, der skete i sidste valgperiode.

- Det må ikke være sådan, at et råd skal være bekymrede over, hvad de giver af anbefalinger i forhold til, om det kan koste dem jobbet, siger Dan Jørgensen.