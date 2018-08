K-koryfæ slagter Pape: Kluntet!

Søren Papes ugrønne opskrift for et større konservativt parti er helt skudt ved siden af, mener Connie Hedegaard

Den konservative leder Søren Pape Poulsen er kommer i modvind, fordi han har antydet, at det grønne og miljøet ikke længere er øverst på Konservatives prioriteringsliste frem mod folketingsvalget.

Og nu stiller en ny og markant figur sig op i rækken. Connie Hedegaard.

- Jeg ved ikke, hvad der er for nogle rådgivere, der har fortalt dem, at der er en hel masse borgerlige vælgere, der ikke synes, det her vigtigt, siger hun til Altinget, og tilføjer, at Papes pointer er 'kluntet formuleret'.

Connie Hedegaard er bestemt ikke en fru-hvem-som-helst i konservative rækker. Den tidligere tv-værtinde nyder stor anerkendelse for sit arbejde i partiet af to omgange.

Særligt bedrifterne efter comebacket i 00'erne. Under først Anders Fogh og siden Lars Løkke havde hun flere forskellige ministerposter. Fokus var især på miljø og energi.

Hendes arbejde frem mod COP 15 i København i 2009 gav hende den internationale platform, der betød, at hun i 2010 blev sendt til Bruxelles som Danmarks klimakommissær. Hun er i dag formand for miljøfonden KR Foundation.

Søren Pape har i dag følt behov for at præcisere sine udtalelser via Twitter.

Lad mig slå helt fast. Vores holdning til klima/miljø er den samme i dag, som den var i går. At eks. sundhed opprioriteres er ikke en nedprioritering af vores grønne ambitioner for Danmark. Se bare regeringsgrundlaget, energiaftalen, naturmål og det kommende klimaudspil #dkpol — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) 14. august 2018

Hans udtalelser i Berlingske mandag var ellers ikke til at tage fejl af:

- Vores holdninger til miljø og klima sidder godt fast i de borgerlige vælgere, for hvem det er vigtigt. Dér skal vi ikke bruge vores kræfter. For andre borgerlige vælgere er det her bestemt ikke et top-of-mind-emne (et emne øverst i vores bevidsthed, red.), siger han.

- Det er ikke stort nok til, at det her parti vokser sig større, sagde han.

Og det er disse ord, Connie Hedegaard her tirsdag aften går i rette med.

- Det er en alvorlig fejllæsning af det borgerlige Danmark. Jeg tror ikke, Venstre havde ændret signaler på det område, hvis ikke de havde kunnet se i deres målinger, at moderne borgerlige mennesker forventer, at deres partier tager klima, miljø og ressourcer alvorligt, buldrer Connie Hedegaard.

Hun opfordrer til, at partiet derimod forsøger at forstærke den position som det grønne borgerlige parti, hun mener, partiet har.

- Jeg vælger at tro på, at det stadigvæk er noget, de vil prioritere, og at det stadigvæk er hjerteblod. Men så har de et meget stort ansvar for at vise os det, lyder det fra Connie Hedegaard.

