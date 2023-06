K og LA i flæsket på V: De stjæler æren

Konservative og Liberal Alliance mener, at Venstre prøver at stjæle andres politiske sejre. Det skyldes for få resultater for Venstres egen regning, lyder det blandt andet fra K

Venstre pynter sig med lånte fjer.

Således lyder kritikken fra partiets tidligere venner - og regeringspartnere - Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Det sker, efter at Venstre tirsdag slog en kampagne op på Twitter, hvori de skrev, at de gjorde en 'forskel for erhvervsskolerne', fordi der nu ville blive afsat et markant årligt millionbeløb til at 'styrke erhvervsuddannelserne' i forbindelse med det nye uddannelsesforlig.

I Venstres Twitter-opslag skriver de blandt andet: 'Venstre gør en forskel for erhvervsskolerne'. Foto: Ekstra Bladet/Venstre, Twitter

Men det er altså ikke Venstres fortjeneste, at erhvervsuddannelserne styrkes med det årlige milliontilskud. Det er i stedet LA, SF og K, som står bag. Det fortæller både Mette Abildgaard (K) og Ole Birk Olesen (LA) til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er lige dele tankevækkende og trist, at Venstre åbenbart opnår så få resultater i regeringssamarbejdet, at de må prøve at tage æren for vores andres arbejde, udtaler Mette Abildgaard og fortsætter:

- Regeringens udspil til uddannelsesreform havde nul kroner til erhvervsuddannelserne, og vi andre partier måtte i forhandlingerne kæmpe for, at de knap 2 milliarder til 2030 til erhvervsskolerne blev en realitet.

På Twitter har Mette Abildgaard ligeledes kaldt Venstres manøvre for 'ynkelig' og har skrevet, at de prøver at 'stjæle andres sejre'.

Rådvildhed og forvirring

Til Ekstra Bladet kaldet Ole Birk det for 'uærligt', når Venstre laver annoncekampagner om politiske tiltag, de ikke selv har forhandlet igennem.

- Venstre har desværre haft den uvane, efter at de gik ind i SVM-regeringen, at de forsøger at tage æren for forhandlingsresultater, som Venstre ikke har bidraget til, udtaler han derudover.

- Tror du, at Venstres ageren har noget at gøre med, at partiet ikke selv føler, de hiver nok resultateter hjem i regeringssamarbejdet?

- Jeg tror, at Venstre har svært ved at finde ud af, hvilket parti Venstre skal være. Det er svært at overbevise vælgerne om, at de skal stemme på et parti, som ikke engang selv ved, hvilket slags parti det er.

- Derfor forsøger Venstre-folkene i stedet at bilde folk ind, at deres parti i hvert fald bestemmer en masse, endda også mere, end Venstre faktisk bestemmer. Det er et resultat af rådvildhed og forvirring.

Det er ikke første gang, at Venstre får kritik for at tage æren for andres arbejde. Under finanslovsforhandlingerne forsøgte partiet også at tage æren for andre politiske tiltag, som partiet ikke selv havde forhandlet hjem. Det mente blandt andre LA.

Venstre: - En søgt kritik

Morten Dahlin, Venstres politiske ordfører, udtaler til Ekstra Bladet, at han ikke synes, Venstre tager æren for andres arbejde.

Han forklarer det blandt andet med, at Venstre før valget fremførte et udspil, hvor de sagde, at der skulle tilføres 400 millioner kroner årligt til erhvervsuddannelser, hvilket han kalder 'klassisk Venstre-politik'.

- Men nu var det jo ikke jer, der forhandlede det igennem inde ved bordet, da det kom til stykket. Så det er vel lidt at tage æren for noget, I ikke har gjort, når I skriver, at det er jer, der gør en forskel i forhold til det her?

- Jeg anerkender ikke den præmis. I regeringens udspil stod der, at der skulle investeres et stort beløb (omkring en milliard, red.) i børn, unge og uddannelse.

- Og sidst jeg tjekkede, var det unge, der gik på erhvervsskolerne. Men jeg anerkender, at både K og LA tog et stort ansvar i forhold til erhvervsskolerne.

Ikke de samme penge

- Men er det ikke nogle andre penge?

- Nej, det er ikke nogle andre penge.

- Men pengene i regeringens udspil skal jo komme fra afkastet af uddannelsesreformen, hvilket vil sige engang i 2030. Hvorimod de penge, som blandt andre K og LA har forhandlet sig frem til, som dækker over de 400 millioner kroner i årligt tilskud til erhvervsskolerne, i stedet kommer fra det økonomiske råderum. Og de kommer allerede fra 2025. Så der er vel ikke tale om de samme penge?

- Jamen ... jeg synes, det er en meget søgt kritik.

- Nu bliver der investeret i erhvervsuddannelser takket være alle os, som var med i aftalen, og det synes jeg er dejligt.

- Så hermed en opfordring til mine blå venner: Kom i sommerhumør, og nyd, at solen skinner.