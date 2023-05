K-profil efter anklager: - Kan ikke genkende det

På trods af at Ekstra Bladet - og ikke mindst De Konservative selv - har kunnet beskrive voldsom og grænseoverskridende adfærd fra De Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, mod sine ansatte, genkender hun det ikke selv.

Det skriver hun i en udtalelse på Twitter efter, at partiet har meldt ud, at hun ikke får lov til at genopstille for dem. Her insinuerer hun samtidigt, at der er et potentielt politisk motiv i anklagerne fra de ansatte.

- Jeg er meget ked af af de oplevelser, de tidligere medarbejdere har givet udtryk for.

- Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at jeg ikke genkender den beskrivelse af mig, som nogle af mine tidligere medarbejdere, hvoraf flere nu arbejder for andre partier, kommer med. Det er heller ikke det billede, som mine nuværende ansatte beretter om, skriver hun.

Annonce:

Sygemeldte ansatte

Tirsdag morgen blev Pernille Weiss af sin formand, Søren Pape Poulsen, informeret om, at partiet ikke vil lade hende genopstille.

Det sker efter, at en intern undersøgelse - og afdækning i Ekstra Bladet - har afsløret en voldsom adfærd over de ansatte, hvoraf flere har været sygemeldte.

- Hun kører folk fuldstændig ned. Den eneste måde, man kan komme ud af det på og få fred og ro, er ved at blive sygemeldt. Det er psykisk terror, fortæller en tidligere medarbejder, der selv har været sygemeldt.

Flere tidligere ansatte fortæller desuden, at Pernille Weiss har svært ved at styre sit temperament, skriver til medarbejdere på alle tider af døgnet og skriver og taler til dem i 'en ubehagelig tone'.

- Hun er utilregnelig, eksploderer og skælder sine ansatte ud offentligt. Hun spiller medarbejdere ud mod hinanden og ydmyger dem foran de andre, fortæller en tidligere medarbejder.

Ked af beslutning

Alt det har altså fået De Konservative til ikke at ville genopstille hende.

Annonce:

- Jeg er selvfølgeligt ked af den beslutning, som mit parti har truffet, og som er taget på baggrund af tidligere medarbejderes udtalelser, skriver Pernille Weiss.

Hun skriver desuden, at ingen tidligere eller nuværende ansatte officielt eller til hende har har klaget over hende.

Søren Pape Poulsen har fortalt, at han og De Konservatives forretningsudvalg har opfordret Pernille Weiss til at trække sig fra sin post om europaparlamentariker, men at man ikke kan ekskludere hende.

- Jeg vil nu bruge den næste tid på at overveje, hvad jeg gør herfra. Jeg har ingen yderligere kommentarer, skriver Pernille Weiss på Twitter.

Læs mere om Pernille Weiss' grove behandling af medarbejderne her.

Læs mere om De Konservatives formands, Søren Pape Poulsens, forklaring her.

Hvem skal afløse Mette Frederiksen, hvis hun skal være generalsekretær i Nato? Det er der kamp om i kulissen i Socialdemokratiets kaffeklubber. Hør mere i podcasten 'Ingen kommentarer'