K-profil fik fjernet bil, efter at han modsagde p-vagt og tog handikapplads

'Jeg er klart skyldig'.

Nu beklager Det Konservative Folkepartis Rasmus Jarlov, at han trods mundhuggeri med en p-vagt efterlod sin hvide BMW på en handikapparkeringsplads.

Efterfølgende fik politiet bugseret Jarlovs bil væk. Det viser en video, som Ekstra Bladet har modtaget.

Optrinnet skete lørdag 18. juni på Folkemødet, inden Jarlov skulle til en debat.

Ekstra Bladet har i løbet af dagen forsøgt at få svar fra Rasmus Jarlov, men nu deler han oplevelsen i et facebookopslag.

Rasmus Jarlov er bl.a forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Havde brækket foden

Rasmus Jarlov, der ikke har invalideskilt i forruden, forklarer sig med, at han brækkede sin fod i april. Inden han tog til Folkemødet på Bornholm, havde han fået fjernet to skruer i foden, og han var derfor gangbesværet.

'Den var derfor hævet som en vandballon, øm, og jeg kunne ikke gå på den,' forklarer han.

Derudover misforstod han med egne ord Folkemødets retningslinjer om handikapparkering.

'Der stod, at de 'henstillede', at man havde en handikaptilladelse. Det læste både hun (Rasmus Jarlovs kone, red.) og jeg på den måde, at det ikke var forbudt at parkere uden en handikaptilladelse, selvom de helst så, at man ikke gjorde det'.



Mundhuggeri med p-vagt

Ifølge Rasmus Jarlov gjorde en p-vagt ham opmærksom på, at han ikke måtte holde der. Og det udløste mundhuggeri på pladsen.

'Han betvivlede både, at min fod var brækket, og at der skulle stå sådan på hjemmesiden, og det udløste lidt mundhuggeri, for begge dele var jo faktuelt. Han sagde, at jeg ville få en bøde, hvis jeg parkerede der, og det meddelte jeg ham så, at jeg ville gøre alligevel'.

Og nu har profilen fra lov og orden-partiet fået en bøde fra politiet, som han betaler. Han erkender nemlig, at han 'ikke overholdt betingelserne for lovligt at bruge handikapparkeringspladsen, hvilket var dumt'.

Rasmus Jarlov formåede at køre sin hvide BMW fast i sandet på Fanøs strand i 2018. Foto: Rasmus Jarlov

Hvid bimmer

Det er ikke første gang, at Rasmus Jarlov giver sin hvide bimmer én på opleveren. Grundlovsdag i 2018 fejrede han ved at sidde fast i sandet på Fanø strand i et godt stykke tid, indtil han blev hjulpet fri.

Og i februar sidste år viste han stolt et billede af sig selv og sin bil ude ved havet efter et 'uheld på havisen' dagen forinden.