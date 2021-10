K-profil om DR: - De rammer forbi skiven

Folketingspolitikeren Mai Mercado mener at DR Ultra pirrer interessen hos børn for den voldsomme serie Squid Game

Serien ’Squid Game’ går i øjeblikket sejrsgang over hele verden og er snart ved at blive en af de mest sete serier på Netflix nogensinde. Men på trods af at børnelege er en vigtig del af handlingen i serien, så er serien ikke for børn.

Alligevel har programmet Ultra Nyt på DR, som er et nyhedsprogram for børn i alderen 9-14 år, lavet to indslag om serien.

Det har skabt forundring hos Det Konservative Folkepartis gruppeformand og undervisningsordfører, Mai Mercado, da Netflix har sat en aldersgrænse på 16 år for 'Squid Game'.

Hun synes, det er upassende, at DR omtaler en serie, som man ikke anbefaler til UltraNyts målgruppe.

'Nurser' interessen

- Ultranyt nævner, at flere af deres seere har set serien. Er det så ikke meget nærliggende, at de tager det op?

- Altså, det, jeg falder over, er, at de siger, at serien er meget spændende, og det er populært. Man får virkelig ’nurset’ interessen, synes jeg. Ultra Nyt burde afmystificere det, og jeg synes, det har den modsatte effekt. Det er skævt.

- Er der nogle emner, de ikke burde snakke om, selvom de fylder meget i offentligheden?

- Ja, men det er der da givetvis. Jeg synes jo, at man skal lave nyheder til det niveau, børn er på, og ’Squid Game’ er en virkelig voldsom serie. Når det er sagt, så det er jo først og fremmest et forældreansvar, men jeg vil altså også bare holde fast i, at det (red. indslagene) pirrer interessen.

Mai Mercado var børne- og socialminister fra 2016 til 2019. Foto Jens Dresling.

- Mener du, at deres indslag kan føre til, at for unge børn ser 'Squid Game'?

- Ja, eller de finder alt, hvad de kan om det på YouTube. Der er en balance, som jeg ikke synes, de rammer.

- Så det er ikke et problem, at de tager det op, men måden de gør det på?

- Det er svært at sige, men jeg synes i hvert fald ikke, at de ramte skiven.

Redaktør: 'Squid Game' fylder meget

Mange af Ultra Nyts seere havde efterspurgt, at de lavede et indslag om den sydkoreanske serie.

Det skriver redaktør Rasmus Agger i et skriftligt svar til Ekstra Bladet og fortæller, at børnene var blevet skræmt over klip fra serien på sociale medier.

'Vi forklarede derfor i Ultra Nyt serien så udramatisk som muligt med vægt på at det er fiktion og langt fra virkelighed. Målet var, at børnene fik en viden, der forhåbentlig er tryghedsskabende, når de fremadrettet med stor sandsynlighed støder på Squid Game,' skriver han.

'Da Squid Game fylder meget for vores målgruppe, følger vi historien tæt og laver løbende opfølgninger.'

De to indslag ligger både på YouTube og DRTV. På YouTube har de over 100.000 afpilninger hver.

Ekspert bakker Ultra Nyt op

Formand for Medierådet for Børn og Unge, Stine Liv Johansen, holder ferie og stiller derfor ikke op til interview.

Hun skriver dog i en officiel udtalelse på Twitter, om Ultra Nyts dækning:

'(...) hvis vi ikke anerkender virkeligheden, som den er, og giver børn mulighed for viden og refleksion om det, de oplever, så svigter vi dem. Det gælder fagfolk, medier og forældre. Vi må ikke lade som om, det ikke findes.'