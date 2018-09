K-retsordfører åbner for at straffe sex uden samtykke

Flere voldtægtssager skal føre til dom, mener den konservative retsordfører, Naser Khader.

Han åbner derfor ifølge DR for, at det for at beskytte kvinder bedre kan komme på tale at indføre et såkaldt samtykke i straffeloven.

Til Ritzau forklarer han:

- Vi har et kæmpe problem med voldtægtssager. Mange kvinder føler sig mistænkeliggjort.

- I øjeblikket er der meget fokus i en retssag på, hvor meget hun gjorde modstand. Bevisbyrden ligger hos kvinden.

Khader understreger, at han udtaler sig på egne vegne, da emnet ikke har været diskuteret i partiet.

I dag skal der være tale om vold, trusler om vold eller en situation, hvor offeret ikke er i stand til at sige nej, før der juridisk kan være tale om voldtægt.

I Sverige er der indført et krav om samtykke før sex. Ifølge den svenske lov har man begået voldtægt, hvis man dyrker sex med en anden person, der ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Og det er blandt andet med inspiration herfra, at Khader overvejer, om de danske regler skal laves om.

- Jeg har haft det sådan, at ting, der kommer fra Sverige, det skal vi bare sige nej til. Det er aldrig godt, siger Khader.

- Jeg troede, at det handlede om, at parterne skulle skrive under på, at de ville have sex sammen. Men jeg er blevet klogere.

- Samtykke handler om at flytte fokus fra, hvor meget modstand kvinden har gjort, til hvad der fik manden til at tro, at hun havde sagt ja, forklarer Khader.

Justitsministeren har allerede nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, om reglerne for voldtægt skal ændres. Khader har bedt ministeriet indhente erfaringer fra Sverige og andre lande, der har indført krav om samtykke.

- Hvis erfaringerne er gode fra udlandet, så vil jeg fremlægge det for vores konservative gruppe og opfordre til, at vi bevæger os den vej, siger han.