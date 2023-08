K-top: Danskerne bakker Pape op

Søren Pape blev formand for de konservative i 2014. Politisk ordfører, Mette Abildgaard, blev valgt til Folketinget i 2015.

Den rækkefølge får betydning lidt længere nede i artiklen.

Abildgaards job er at rose partiformanden. Alt andet er uhørt. Derfor har Ekstra Bladet testet, hvor meget hun kan svinge sig op til at skamrose Pape, der ellers er kommet under beskydning fra egne rækker de seneste dage og uger.

Ny profil forlader Det Konservative Folkeparti

- Hvorfor er Søren Pape ’simply the best’ som formand?

- Jeg har sammen med resten af folketingsgruppen fuldstændig tillid til Søren, og at han kan være med til at genrejse det Konservative Folkeparti, siger Mette Abildgaard og sætter trumf på:

Annonce:

- Både i sin tid som justitsminister og som partiformand har han haft et tydeligt værdisæt som menneske, og jeg synes, at de målinger, der var af man som minister og formand, viser, at han generelt nyder stor opbakning hos danskerne.

Schlüter vs. Pape

- Men hvorfor er han den bedste, I har?

- Jeg synes, at Søren er dygtig til at formulere det konservative værdigrundlag, og han har et stærkt konservativt kompas. Han er et værdiladet menneske, og det er han også i stand til at formidle til danskerne, så det er til at forstå. Og han er dygtig til at placere partiet det rigtigt sted i forhold til, hvad der rører sig på Christiansborg.

- Hvor vil du rangere Pape i forhold til store konservative ikoner som Poul Schlüter, Per Stig Møller eller Connie Hedegaard?

- Jeg kommer ikke til at rangere Søren op imod alle mulige andre. Alle partiformænd er forskellige, men jeg synes, at Søren har været en god formand. Jeg har oplevet, hvordan vi med ham i spidsen har fordoblet vores folketingsgruppe.

Hård intern kritik af Pape: 'En jammerlighed'

Bedste... og eneste

- Men er han en af de helt store figurer i partiets historie?

Annonce:

- Jamen, det giver ikke nogen mening, at jeg skal sidde her og rangere Søren i forhold til alle mulige andre konservative koryfæer. Jeg synes, at Søren er meget, meget dygtig til at formidle konservativ politik.

- Han er den suverænt bedste partiformand, jeg har haft, så længe jeg har siddet i Folketinget, siger hun.

- Hvornår kom du ind?

- Hahaha… det må du selv researche dig til.

Og det er så her, at vi er fremme ved, at Mette Abildgaard ikke har haft andre formænd end Pape i sin tid i Folketinget. Og så bliver det jo alt andet lige nemmere også at være den bedste.

- Selvfølgelig har vi haft nogle formænd gennem årene, som har spillet en helt unik rolle, som for eksempel Poul Schlüter og andre, men jeg kommer ikke til at deltage i en konkurrence om at rangere Søren, fortsætter Abildgaard.

- Har Pape også en unik plads i partiets historie?

- Der er ikke nogen, der skal vurderes op mod Poul Schlüter, så ville enhver sammenligning blive urimelig, så det vil jeg heller ikke stille Søren over for.

Ikke selv ambitioner

- Kunne du tænke dig at blive formand selv?

- Jeg har absolut ingen ambitioner om, at jeg skal være formand. Jeg bakker fuldstændig op om den partiformand, vi har.

- Så det bliver aldrig dig?

- Prøv at høre: jeg kommer overhovedet ikke til at deltage i nogen diskussioner om, hvorvidt jeg selv eller andre skal være partiformand. Jeg bakker fuldstændig op om den formand, vi har, og jeg synes, at Søren gør et rigtig godt stykke arbejde, lyder det fra Mette Abildgaard.