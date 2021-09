K vil vælte Bramsen for sæl-besøg - men fredede Løkke efter opera

Konservativ ordfører kalder det 'hypotetisk', om partiet vil vælte en borgerlig minister for det samme, som de nu kræver Trine Bramsen fyret for

De Konservative vil vælte forsvarsminister Trine Bramsen (S) for hendes håndtering af krisen i Afghanistan, hvor hun i de afgørende dage og timer tog til popkoncert i Odense og besøgte partifæller på Ærø.

Men tonen var helt anderledes afdæmpet, da Lars Løkke Rasmussen - som Venstres statsminister - tog til live-opera og vinsmagning i starten af september 2015, midt under flygtninge-krisen, hvor asylansøgere vandrede op gennem Europa.

Alle detaljerne: Sådan festede Løkke med de kendte - midt i flygtningekrisen

'Løkke må selv vurdere, om han gjorde det rigtige', lød det dengang fra K-formand Søren Pape Poulsen.

Løkkes glade aften fandt sted samtidig med, at flygtninge fra især Irak og Syrien overbebyrdede politiet i Rødby og Padborg.

Ekstra Bladet har spurgt de Konservatives forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen, hvad forskellen egentlig er på, at Bramsen gik til popkoncert, og at Løkke gik til live-opera under de to historiske kriser.

S: Løkke bør ikke bruge tid på fest og vin

Hypotetisk

Niels Flemming Hansen sad ikke i Folketinget i 2015, og han kalder spørgsmålet 'hypotetisk':

- Havde det været en borgerlig minister, så havde jeg også kommenteret på det.

- Hvis det havde været en borgerlig forsvarsminister, så havde du gået ud og sagt, at vedkommende ikke længere kan være minister?

- Prøv at høre, det er jo et hypotetisk spørgsmål, siger han i et interview, du kan høre klip fra oven over artiklen.