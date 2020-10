Kål-krig på Borgen: Vil forhindre vegetardage

Der er lagt op til kål-krig på Christiansborg.

Folketinget er som udgangspunkt ikke underlagt de kommende regler om to ugentlige kødfri dage for statens ansatte, da det ikke er en statslig arbejdsplads.

Men Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, og SF's Trine Torp er alligevel blevet enige om at tage emnet op på et møde 11. november i Folketingets øverste organ, præsidiet.

Her skal medlemmerne drøfte, om kantinerne på Christiansborg skal følge i statens fodspor og indføre ugentlige vegetardage.

Forud for mødet tegner der sig dog et flertal mod tvangs-grønt i Snapstinget. Blandt de fem præsidium-medlemmer er tre nemlig lodret imod at diktere kødfri dage på Christiansborg.

'Jeg er naturligvis imod. Der skal være et rigt udbud på menuen. Frit valg,' lyder det i en sms fra DF's Pia Kjærsgaard.

De slipper også for tvangs-grønt: 'Hykleri'

Danskere om vegetar-dage: Politikere bør gå forrest

Micromanagement af værste skuffe

Det radikale medlem, Jens Rohde skal heller ikke nyde noget af tvungne vegetardage på Christiansborg.

- Det er micromanagement af værste skuffe, og i det hele taget synes jeg, at hele idéen om tvang og dage, hvor man ikke spiser kød, er helt forkert, siger han til Politiken.

Venstre er repræsenteret i præsidiet ved Karen Ellemann. Det er fredag ikke muligt at få et interview med hende, men partiets pressetjeneste oplyser, at hun heller ikke kommer til at bakke op om vegetartvang på Christiansborg.

På den modsatte fløj står SF's medlem, Trine Torp.

- Selvfølgelig skal Folketinget også have kødfri dage, når resten af statens køkkener skal have det. Vi må kunne leve op til det samme, som vi kræver af andre, siger hun til Ekstra Bladet.

Dam bestemmer

Det hører med til historien, at beslutninger i Folketingets Præsidium formelt tages af formand Henrik Dam Kristensen. Således kan han vælge at se bort fra ønsket blandt flertallet i præsidiet.

På nuværende tidspunkt har Henrik Dam Kristensen ingen kommentarer til sagen.

De kødfri dage i de statslige kantiner følger af regeringens nye indkøbsstrategi for staten. Denne indeholder desuden et krav om, at der højst må serveres okse- eller lammekød én dag om ugen i statens kantiner.

Vegetar-tvang: Bare ikke på Borgen