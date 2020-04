Kåre på kryds og tværs: Melder ud i øst og vest

Mølbaks mange meldinger

Første pressemøde (Vi skal ikke bekymre os) – 27. februar

’Et fåtal af patienter bliver alvorligt syge af den nye Coronavirus ifølge international viden’.

’Ældre og svækkede af andre sygdomme fx hjertekarsygdomme. Så som sådan skal den enkelte borger ikke bekymre sig om denne her situation, det er nogle infektioner vi kender til. Nu har vi så en ny en i rækken.’

’Selvom man har en negativ svælgpodning skal man være i karantæne fordi der er en fejlmargen.’

Interview i Politiken (Flokimmunitet er et mål) – 26. marts

Kalder inddæmning af smitten for ’totalt passé’ og erklærer sig uenig med WHO’s budskab om, at lande skal teste, teste og teste sig gennem epidemien, isolere alle syge og sætte deres kontakter i karantæne for at bryde smittekæderne.

’Så skubber vi bare problemet foran os, fordi denne virus er noget, som populationen skal igennem før eller siden,’ lød det fra Kåre Mølbak, som supplerede, at ’målet med vores strategi er ikke nødvendigvis at stoppe smitten, men det er at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde, så sundhedsvæsnet ikke knækker’.

Interview med Berlingske (Flokimmunitet er ikke et mål) – 7. april

’Og den flokimmunitet, der vil opstå, er en af de ting, der vil være med til at redde os igennem, men det er jo ikke et mål i sig selv.’

Interview med Berlingske (Afstand i et år) - 19. april

'Regn med social afstand i mindst et år'

'Det betyder, at vi ikke behøver at stimle sammen til fredagsmorgenmad på arbejdspladsen, og det betyder også, at vi skal holde igen med håndtryk, kram og kindkys. Til gengæld kan man jo mødes på andre måder. Eksempelvis via Skype eller på Zoom, som mange gør i dag,' siger Kåre Mølbak til Berlingske.

Pressemøde (Et par måneder frem) - 20. april

Samme dag som artiklen i Berlingske er udkommet, er meldingen nu fra Kåre Mølbak, at myndighederne kun kan se få uger frem i tiden ift., hvor lang tid vi skal holde afstand.

- Jeg kan ikke give en garanti for, hvor lang tid, det vil foregå. Vi kan kun se et par måneder frem, men så heller ikke mere.